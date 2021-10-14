Вінницю почали "тероризувати" лисиці: не бояться людей і машин

Кілька днів поспіль городяни знімають на камеру прямо в центрі міста молодих тварин.

Лисиці вільно розгулюють по місту в пошуках їжі і не бояться людей і машин. Хижаки бігають як біля багатоповерхівок, так і по дорозі.

У лісовому господарстві кажуть, навала лисиць стала справжньою великою проблемою. Їх розвелося стільки, що тварини змушені йти в місто, щоб прогодуватися.

Людей закликають ні в якому разі не підходити близько і не годувати, бо ці тварини розповсюджувачі сказу.

Чим небезпечний сказ

Симптоми сказу у людини проявляються не відразу, а лише після 1-3 місяців з моменту зараження. Іноді хвороба проявляється і набагато пізніше - через півроку або навіть рік після укусу кішки, собаки або іншої хворої тварини, що відбувається в тих випадках, коли укус локалізується на нижніх кінцівках.