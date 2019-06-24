В Винницкой области в школе детей заставили изучать русский язык

Школьников заставили изучать русский язык в одной из школ Винницкой области. Директор учебного заведения ввел для учеников факультатив по русскому языку, хотя родители с детьми выбрали информатику. Об этом говорится в группе "Батьки SOS" в Facebook.

Конфликт в Винницко-Хуторской школе начался еще в сентябре 2018 года. Тогда директор школы поставил всех перед фактом, что ученики пятого класса будут проходить факультатив по русскому языку.

По словам мамы ребенка, некоторые дети в классе и их безразличные родители смирились с тем, что школьники будут изучать русский язык вместо информатики. Но в феврале 2019 года родители написали коллективное заявление на имя директора о том, что они выбрали информатику.

При этом детям сложно учить русский язык по учебнику для пятого года изучения, а не первого.

Школьников заставили изучать русский язык (иллюстративное фото: pixabay.com)

"Факультатив по информатике - хороший шанс научиться тому, что в будущем может стать профессией, такие знания никогда лишними не будут. Директор сделал вид, что согласился. На прошлой неделе подошли к нему, чтобы спросить номер учебного плана на следующий учебный год. Он ответил, что 25 августа 2019 года будут родительские собрания и этот вопрос будет изучаться!" - говорится в группе.

Родители находятся в замешательстве, потому что учебный план уже утвержден, и детям уже выдали учебники на шестой класс. При этом родители согласны пойти на компромисс, чтобы в школе велось два предмета, из которых можно было бы выбирать.

Пользователи сети также прокомментировали эту ситуацию.

Обратитесь в департамент образования;

Коллективное заявление в департамент образования вашего района или города подавать пробовали? Напишите в нем, что еще в феврале сообщили директору о вашем желании заменить факультатив на факультатив по информатике, а он на словах согласился, а на деле нет.

Скриншот с Facebook

Факультатив должны поставить первым или последним уроком. Посещать его не обязательно - т.е. можете просто отказаться и у ребенка будет лишний час времени. Если на факультатив не наберется минимального числа желающих - его вообще не будет. Пишите заявления на отказ.

Всему классу или почти всем стоит просто перестать посещать этот факультатив. У вас все ваши обращения же были письменные, это зафиксировано? Можно обратиться дальше в РУО с этим вопросом и доказательствами, вы неоднократно обращались к директору, а ваш выбор игнорируют.

Скриншот с Facebook

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