У Вінницькій області в школі дітей змусили вивчати російську мову

Школярів змусили вивчати російську мову в одній зі шкіл Вінницької області. Директор навчального закладу ввів для учнів факультатив по російській мові, хоча батьки з дітьми вибрали інформатику. Про це йдеться в групі "Бацьки SOS" у Facebook.

Конфлікт у Вінницько-Хутірській школі розпочався ще у вересні 2018 року. Тоді директор школи поставив усіх перед фактом, що учні п'ятого класу будуть проходити факультатив з російської мови.

За словами мами дитини, деякі діти в класі і їх байдужі батьки змирилися з тим, що школярі будуть вивчати російську мову замість інформатики. Але в лютому 2019 року батьки написали колективну заяву на ім'я директора про те, що вони вибрали інформатику.

При цьому дітям складно вчити російську мову за підручником для п'ятого року навчання, а не першого.

Школярів змусили вивчати російську мову (ілюстративне фото: pixabay.com)

"Факультатив з інформатики - хороший шанс навчитися того, що в майбутньому може стати професією, такі знання зайвими ніколи не будуть. Директор зробив вигляд, що погодився. Минулого тижня підійшли до нього, щоб спитати номер навчального плану на наступний навчальний рік. Він відповів, що 25 серпня 2019 року будуть батьківські збори і це питання буде вивчатися!" - йдеться в групі.

Батьки знаходяться в замішанні, тому що навчальний план уже затверджений, і дітям вже видали підручники на шостий клас. При цьому батьки згодні піти на компроміс, щоб в школі велося два предмети, з яких можна було б вибирати.

Користувачі мережі також прокоментували цю ситуацію.

Зверніться в департамент освіти;

Колективну заяву в департамент освіти вашого району або міста подавати пробували? Напишіть в ньому, що ще в лютому повідомили директору про ваше бажання замінити факультатив на факультатив з інформатики, а він на словах погодився, а насправді ні.

Скріншот з Facebook

Факультатив повинні поставити першим або останнім уроком. Відвідувати його не обов'язково - тобто можете просто відмовитися і у дитини буде зайву годину часу. Якщо на факультатив не набереться мінімального числа бажаючих його взагалі не буде. Пишіть заяви на відмову.

Всьому класу або майже всім варто просто перестати відвідувати цей факультатив. У вас всі ваші звернення ж були письмові, це зафіксовано? Можна звернутися далі в РУО з цим питанням і доказами, ви неодноразово зверталися до директора, а ваш вибір ігнорують.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що під Херсоном сталася масова бійка між школярами та батьками.

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