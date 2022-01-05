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В Винницкой области двое детей сбежали из дома и босиком прошли 10 километров (фото)

Автор: Татьяна Самарук

В Подольском районе Одесской области двое малолетних детей шли босиком вдоль трассы к своей бабушке. Мальчики рассказали, что сбежали из дома в Винницкой области, потому что их якобы обижает отчим.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Так, несмотря на холодное время года, двое братьев 6-ти и 12-ти лет прошли босиком около 10 километров.

Отмечается, что о детях, которые идут босиком вдоль трассы, сообщили неравнодушные граждане, которые ехали автомобилем и обратили на них внимание.

Также увидев полицейскую машину, дети начали прятаться в придорожных насаждениях. Ребята полицейским рассказали, что боятся возвращаться домой, потому что их якобы оскорбляет отчим. Кроме того, они сообщили, что из-за этого решили пойти пешком в село Балта Одесской области, ведь там живет их бабушка.

Правоохранители разыскали пожилую женщину, и оказалось, что внуки – частые гости в ее доме. Поэтому у нее были все необходимые вещи, чтобы переодеть их.

Сейчас полицейские ищут мать мальчиков, чтобы выяснить, что произошло в их семье. Сейчас братья находятся у бабушки.

В Винницкой области братья сбежали из дома (od.npu.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что под Одессой подростки сбежали из дома и поселились в лесу, потому что хотели жить вместе.

Также мы писали, что под Черкассами 12-летняя школьница сбежала из дома, потому что боялась наказания за плохие оценки.

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