У Вінниці вручили повістку чоловіку з інвалідністю: як він може оскаржити рішення ВЛК законно (відео)

На Вінниччині працівники ТЦК СП вручили повістку чоловікові з третьою групою інвалідності, адже медична комісія визнала його придатним до служби.
Про це повідомив громадський діяч Андрій Смолій у своєму Telegram-каналі.
Мати з сином прийшла у військкомат оновити його документи, звідки їх направили до лікарні. Військово-лікарська комісія у місті Шаргород у Вінницькій області визнала придатним до проходження військової служби чоловіка з інвалідністю. Відомо, що він також стоїть на обліку в психіатричній лікарні.
У матері є ще один син, який зараз перебуває на фронті, а раніше вже отримував поранення.
"Родичі чоловіка намагалися добитися справедливості у місцевій міськраді, де їм сказали, що треба розібратись у всіх деталях", - йдеться у повідомленні.
Оскаржувати рішення можна або в центральній військово-лікарській комісії, або звернутися до суду.
Термін звернення до суду - це пів року з дати винесення висновку. Якщо ж спочатку ви звернулися до військово-лікарської комісії, то у вас є три місяці на звернення до суду з дати винесення рішення ВЛК.
Переглянути рішення ВЛК можна таким чином:
Які підстави для оскарження рішення
Ви також можете оскаржити своє рішення, якщо було лише формальне проходження комісії, тобто "на папері" та без реального обстеження.
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