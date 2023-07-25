У Вінниці вручили повістку чоловіку з інвалідністю: як він може оскаржити рішення ВЛК законно (відео)

Що відомо про інцидент

Мати з сином прийшла у військкомат оновити його документи, звідки їх направили до лікарні. Військово-лікарська комісія у місті Шаргород у Вінницькій області визнала придатним до проходження військової служби чоловіка з інвалідністю. Відомо, що він також стоїть на обліку в психіатричній лікарні.

У матері є ще один син, який зараз перебуває на фронті, а раніше вже отримував поранення.

"Родичі чоловіка намагалися добитися справедливості у місцевій міськраді, де їм сказали, що треба розібратись у всіх деталях", - йдеться у повідомленні.

Як оскаржити таке рішення ВЛК

Оскаржувати рішення можна або в центральній військово-лікарській комісії, або звернутися до суду.

Термін звернення до суду - це пів року з дати винесення висновку. Якщо ж спочатку ви звернулися до військово-лікарської комісії, то у вас є три місяці на звернення до суду з дати винесення рішення ВЛК.

Переглянути рішення ВЛК можна таким чином:

через повторне чи контрольне медичне обстеження військово-лікарською комісією

військово-лікарські комісії обласних та Київського міського військкоматів мають право переглядати постанови ВЛК районних (міських) військкоматів

постанови ВЛК будь-якого рівня можуть бути переглянуті центральною військово-лікарською комісією, яка розташована в Києві

оскаржити рішення ВЛК можна у суді

Які підстави для оскарження рішення

лікар встановив не ту спеціалізацію наявності чи відсутності захворювання

при винесенні рішення не була врахована взаємозалежність двох і більше хвороб

лікар неправильно вибрав ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до таблиці Розкладу хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби

у процесі визначення обмеженої придатності особи ВЛК не індивідуалізувала таку придатність відповідно до можливості або неможливості виконувати обов'язки військовослужбовця

Ви також можете оскаржити своє рішення, якщо було лише формальне проходження комісії, тобто "на папері" та без реального обстеження.