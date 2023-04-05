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У Вінниці цинічний злодій попросив у бійця мобільник подзвонити і втік, та його наздогнала карма

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Вінниця, Середа 05 квітня 2023 17:36
У Вінниці цинічний злодій попросив у бійця мобільник подзвонити і втік, та його наздогнала карма Колаж РБК-Україна: у Вінниці затримали чоловіка, який викрав телефон у військового
Автор: Володимир Костирін

У Вінниці молодий чоловік викрав у військового ЗСУ мобільний телефон, який попросив нібито для дзвінка. Коли ж український захисник, котрий вирішив допомогти хлопцеві, дав тому свій гаджет, зловмисник накивав п'ятами.

Про це 5 квітня передали у прес-службі поліції Вінницької області.

51-річний військовий, житель Вінниці, звернувся до райуправління поліції та розповів про викрадення мобільника.

"Заявник розповів, що перебуваючи біля місцевого магазину до нього підійшло троє чоловіків. Один з них попросив у потерпілого мобільний телефон аби здійснити терміновий дзвінок та втік отримавши в руки гаджет", - передали правоохоронці.

Інцидент із крадіжкою стався 4 квітня, і "копи" менш ніж за добу встановили особу зловмисника, розшукали його, а також знайшли викрадений смартфон.

Цинічним злодієм виявився раніше засуджений 20-річний хлопець, який проживає у Вінниці. Раніше він мав проблеми із законом теж за майнові злочини.

Викрадач гаджета здав свою "видобуток" у місцевий ломбард.

За цим фактом було порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)

Тепер фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Вінницька окружна прокуратура, додали у поліції.

У Вінниці цинічний злодій попросив у бійця мобільник подзвонити і втік, та його наздогнала карма

У Вінниці затримали шахрая, який викрав у військового ЗСУ мобільник (фото: facebook.com/vinn.police)

Раніше повідомлялося, що у Києві затримали шахрая, який продавав військовим із передової неіснуючі тактичні ножі.

Нагадаємо також, перед цим у Запоріжжі псевно-волонтер ошукав дружину безвісти зниклого бійця ЗСУ.

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