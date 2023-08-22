У Вінниці переселенці звели 7-поверховий будинок за свої гроші

Що відомо про будинок у Вінниці

Переселенці з Донецької та Луганської областей та Криму створили організацію "Спільна справа". Через два роки активної роботи вони зрозуміли, що житлове питання ВПО на порядку денному не стоїть, тому заходилися вирішити проблему самостійно. Вони створили кооператив і збудували будинок власним коштом.

Елеонора Руденко сама зі Слов'янська, вона стала виконавчим директором в "Житлово-будівельному кооперативі "Спільна справа".

Вона розповіла, що спочатку організація мала грандіозні плани, вони хотіли залучити місцеву та державну владу або взяти участь у програмах кредитування. Але час вніс свої корективи.

"Щоб реалізувати ідею у 2017 році, ми почали розмовляти з людьми, щоб зрозуміти, хто готовий долучатися і на яких умовах. І, виходячи з результатів аналізу, формували чергу до кооперативу", - розповіла Елеонора.

2020-го міська влада виділила під будівництво земельну ділянку, площею 62 сотки, та мільйон гривень на проектно-кошторисну документацію, але кредити переселенці не отримали.

Щоб отримати ділянку землі на околиці Вінниці, кооперативу довелося двічі проходити громадські слухання. Вперше, 2018 року, недопрацювали документацію. У 2019 році на повторних слуханнях переселенці досягли можливості орендувати землю під будівництво. А вже 2020-го на сесії міської ради їм цю ділянку виділили і сьогодні кооператив її оплачує.

Як працює кооператив

Елеонора розповіла, як працює кооператив.

"Люди роблять внески й за ці гроші будують будинок. Всі інші питання теж лягали на плечі самих власників. Для нас такий формат був зручний, оскільки ми самостійно могли обирати й забудовників, і підрядні організації. Надалі, як тільки будинок здадуть в експлуатацію, створимо ОСББ", - повідомила вона.

У будинку 105 квартир - одно-, дво- та трикімнатних. Найменші - у середньому площею 40 квадратних метрів, двокімнатні - від 55 до 60, а трикімнатні - 80-86. І майже всі вже продані, залишилося кілька трикімнатних для покупки. Їх можуть придбати люди, які постраждали внаслідок війни.