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В Виннице переселенцы построили 7-этажный дом за свои деньги

В Виннице ВПЛ построили многоэтажку за свой счет (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Виннице переселенцы построили 7-этажный дом за свой счет. У дома интересная история и самая низкая стоимость квартир в городе. В скором времени сюда заселятся семьи, пострадавшие от войны.

Об этом рассказали в издании "20 хвилин".

Что известно о доме в Виннице

Переселенцы из Донецкой и Луганской областей и Крыма создали организацию "Общее дело". Через два года активной работы они поняли, что жилищный вопрос ВПЛ на повестке дня не стоит, поэтому принялись решить проблему самостоятельно. Они создали кооператив и построили дом за свой счет.

Элеонора Руденко сама из Славянска, она стала исполнительным директором в Обслуживающем "Жилищно-строительном кооперативе "Общее дело".

Она рассказала, что изначально у организации были грандиозные планы, они хотели привлечь местные и государственные власти или принять участие в программах кредитования. Но время внесло свои коррективы.

"Чтобы реализовать идею в 2017 году, мы начали разговаривать с людьми, чтобы понять, кто готов приобщаться и на каких условиях. И исходя из результатов анализа, формировали очередь в кооператив", - рассказала Элеонора.

В 2020-м городские власти выделили под строительство земельный участок, площадью 62 сотки, и миллион гривен на проектно-сметную документацию, но кредиты переселенцы не получили.

Чтобы получить участок земли на окраине Винницы кооперативу пришлось дважды проходить общественные слушания. Первый раз, в 2018 году, недоработали документацию. В 2019 году на повторных слушаниях переселенцы добились возможности арендовать землю под строительство. А уже в 2020-м на сессии городского совета им этот участок выделили и на сегодняшний день кооператив его оплачивает.

Как работает кооператив

Элеонора рассказала, как работает кооператив.

"Люди делают взносы и за эти деньги строят дом. Все остальные вопросы тоже ложились на плечи самих владельцев. Для нас такой формат был удобен, поскольку мы самостоятельно могли выбирать и застройщиков, и подрядные организации. В дальнейшем, как только дом сдадут в эксплуатацию, создадим ОСББ", - сообщила она.

В доме 105 квартир - одно-, двух- и трехкомнатных. Самые маленькие – в среднем площадью 40 квадратных метров, двухкомнатные – от 55 до 60, а трехкомнатные 80-86. И почти все уже проданы, осталось несколько трехкомнатных для покупки. Их могут приобрести люди, пострадавшие в результате войны.

 

Ранее мы писали, что переселенцы могут получить субсидии на новом месте.

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Винницадім