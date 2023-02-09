У Вінниці діти зібрали для армії понад мільйон гривень: юних волонтерів нагородили (відео)

Наразі у Вінницькому молодіжному центрі 20 дітей-волонтерів отримали подяки від мерії та нагороди, павербанки, солодощі та прапори України та Вінниці.

Нагородження дітей-волонтерів у Вінниці (фото: скріншот)

"Коли почалася війна, я зрозуміла, що кожен може допомогти прискорити нашу перемогу і почала виготовляти браслети з бісеру та м'які іграшки", - розповіла 13-річна Анастасія Тихолаз, яка так змогла наторгувати 10 тисяч гривень. Усі гроші передала військовим.

Анастасія Тихолаз, юна волонтерка з Вінниці (фото: скріншот)

А 16-річний Микола Швець спочатку плів сітки у молодіжному центрі "Квадрат", потім проводив майстер-класи з виготовлення орігамі для дітей та дорослих, а також школяр брав участь у благодійних аукціонах. Підліток зібрав понад 30 тисяч гривень, і зупинятись на цьому не збирається.

"Я знаю, що чимось допомагаю, чимось підтримую. Ти спілкуєшся з багатьма військовими, які тобі дякують, кажуть, що ти молодець. І це тебе заряджає. Я продовжую цим займатися", - сказав хлопець.

Микола Швець продовжує свою волонтерську діяльність (фото: скріншот)

Щоб допомогти бійцям Сил оборони України, брати Іван та Андрій Рощук продавали квіти. Маленькі волонтери на власному дворі зрізали конвалії, півонії, бузок, які продавали, зібравши 20 тисяч гривень. На ці кошти купили для військових сонячну панель та підзарядну станцію.

Старший Іван зізнається, що у перші дні вони з братом соромилися, але "далі вже ні".

Брати Іван та Андрій Рощук стали героями сюжетів на ТБ (фото: скріншот)

"Щодня ми стояли з самого ранку до двох-трьох годин дня. Військові - це наші захисники. Без них би були б уже не українцями. І треба їм допомагати, щоб наблизити перемогу", - розповідають брати.

Їхня мама Ольга Кваша зазначає, що підтримувала ініціативу синів, і дуже ними пишається.

Відео: у Вінниці нагородили маленьких волонтерів, які зібрали на потреби армії понад 1 мільйон гривень