Під Вінницею жінка збила 4-х дітей: п'яна, без прав, а потерпілий - її хрещеник

ДТП під Вінницею (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Під Вінницею жінка паркувалася і наїхала на групу дітей, які гралися на вулиці

У селі Слобідка Вінницької області 32-річна жінка ледь не розчавила чотирьох дітей під час паркування. Вона заїжджала у двір на авто, але різко натиснувши на газ, наїхала заднім ходом на дітлахів, що грали на вулиці.

Як виявилося, горе-водійка (її звуть Олена) була п'яна, ще й не мала прав. Та й за кермом авто у селі її ніхто не бачив. Швидкість авто була такою, що вона знесла паркан і влетіла в дерево, повідомляє ТСН.

Старшому братові, який наглядав за дітворою, вдалося відштовхнути двох дітей. Що, можливо, врятувало їм життя.

А от 6-річному Андрію не пощастило – йому авто розчавило палець на нозі. Але найбільше постраждав 8-річний Вова – його машина збила, переїхала, ще й протягнула по асфальту. Хлопчик отримав множинні травми, у тому числі й черепно-мозкову. Дитину прооперували, вона була у стані травматичної коми, але зараз вже у свідомості.

В поліції кажуть, що доза алкоголю в крові горе-водійки перевищувала норму в п'ять разів. Їй може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Автомобіль належить нинішньому чоловікові Олени, а напередодні помер її колишній чоловік і батько її дітей. В цей день жінка саме поверталася з поминок.

За трагічним збігом обставин, Олена ще й хрещена мама Вови – найбільш постраждалого хлопчика. Бабуся дитини каже, що жінка плакала на колінах, цілувала руки-ноги, просила вибачення.

"Якщо допоможе дітей підняти, то пробачимо, садити не хочемо. У неї теж двоє діток, залишилися без батька, тепер ще залишаться без мами", – каже бабуся хлопчика.

ДТП у Вінницькій області (відео: YouTube/ТСН)

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Автор: Светлана Мащенко