Под Винницей в горсовете устроили жуткий погром с драками: появилось видео

Под Винницей два десятка неизвестных в масках ворвались в помещение Жмеринского горсовета и устроили погром. В результате инцидента 27 февраля пострадали восемь полицейских, которые пытались помешать молодчикам попасть в сессионный зал, и четверо представителей организации "Национальные дружины".

Как рассказали в отделе коммуникации полиции области, участники происшествия задержаны за совершение хулиганских действий. В участок доставили 11 человек.

По словам правоохранителей, молодые люди бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна.

В Жмеринке произошло нападение на горсовет (Фото: vn.npu.gov.ua)

К зданию горсовета приехали кареты "скорой помощи", а полицейские забрали два автомобиля активистов на штрафплощадку.

В сети появилось видео и фото с мета погрома, который опубликовали очевидцы.

Видео: В Жмеринке активисты "Нацдружины" забросили горсовет дымовыми шашками

Как видно на кадрах, у некоторых "нацдружинников" следы телесных побоев.

В Жмеринке в горсовете активисты устроили погром (Фото из соцсетей)

Сейчас в горсовете работает следственно-оперативная группа полиции.

Событие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Жмеринского отдела полиции. Решается вопрос о правовой квалификации.

Видео: В Жмеринке активисты забрасывали горсовет дымовыми шашками и камнями

Как сообщалось ранее, 26 февраля в центре Киева под Офисом президента мужчина устроил самоподжог - такими отчаянными действиями он намеревался привлечь внимание общественности к проблеме "коррупции и безвластия". Пострадавший был госпитализирован с многочисленными ожогами.