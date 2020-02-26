Поздравил с 23 февраля: в Николаеве депутату разбили яйцо об голову

Депутат Павел Зоткин получил по голове яйцом за поздравление с 23 февраля (фото: коллаж РБК-Украина)

В Николаеве депутату разбили яйцо об голову из-за поздравления с 23 февраля

Депутат Павел Зоткин поздравил мужчин с Днем защитника отечества. При этом на фото, которое он выставил на Facebook, был изображен российский флаг. За это нардеп от "Оппозиционного блока" получил в Николаеве яйцом по голове.

Представители Нацдружины пришли в здание городского совета, чтобы узнать у депутата, зачем он выставил поздравительную открытку, на которой изображен флаг и герб Российской Федерации.

Зоткин начал оправдываться и заявил о том, что якобы не заметил государственную символику России на открытке. При этом представитель Нацдружины напомнил нардепу, что День защитника Украины отмечается 14 октября.

Активисты заявили Зоткину, что он не извинился за свой пост перед украинцами, которые воевали и воюют за свою страну. При этом один из парней разбил яйцо об голову депутата. Этот момент попал на видео, которое опубликовано на Facebook-странице NK. News.

Депутат Павел Зоткин получил по голове яйцом за поздравление с 23 февраля (видео: facebook.com/nknewsUA)

После инцидента Зоткин заявил, что не получил ранений, но пожаловался на якобы отсутствие демократии в Украине и нежелании общества принимать иную точку зрения.

Напомним, что депутат Илья Кива от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" жестко опозорился с 23 февраля. в 2015 году нардеп был противником празднования в Украине советского праздника, но в 2020 он критично отозвался о декоммунизации и поздравил украинцев с Днем защитника отечества.