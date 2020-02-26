Самоподжог под Офисом Зеленского совершил ветеран АТО: неожиданные подробности ЧП

Самоподжог под Офисом президента (коллаж РБК-Украина)

Мужчина поджог себя под Офисом президента в центре Киева

Самоподжог под Офисом президента устроил житель села Новоселовка под Сумами - мужчина 26 февраля рассказал, что такими отчаянными действиями намеревался привлечь внимание общественности к проблеме "коррупции и безвластия".

Как рассказали в ОПУ, пострадавший был госпитализирован с многочисленными ожогами, медики оказывают ему необходимую помощь.

Отмечается, что мужчина не принимал участие в митинге медработников, который состоялся сегодня под зданием Офиса президента.

Представители "полиции диалога" рассказали со ссылкой на слова очевидцев ЧП, что потерпевший ранее служил на Донбассе в зоне проведения боевых действий. Об этом передает УНН.

После того, как на мужчине загорелась одежда, его сразу же бросились тушить присутствовавшие на митинге. Затем ему помогли подняться на ноги.

Мужчина находится в сознании и уже объяснил причины, которые побудили его облить себя бензином и поджечь на глазах у всех в центре столицы. Александр Бурлаков говорит, что сельсовет с Госгеокадастром якобы отобрали у него земельный участок, а власти на его жалобы не реагируют. Об этом сообщает ТСН.

"Нам не дали паи, они украли все документы. И не дали паи, сделали из нас людей запаса. И они на этом наживаются", - возмущается пострадавший.

Также мужчина рассказал, что приезжает в ОПУ не впервые, но без результатов.

"Кабинетное крысятничество не дает решать наши вопросы. Нет закона. У них закон - это деньги. Я неоднократно обращался. Я не вижу выхода, поэтому я так и поступил", - подчеркнул Александр.

Мужчина совершил самоподжог под Офисом президента (Фото: informator.press)

Также мужчина говорит, что никому не причинял вреда и не стал совершать греха.

"Я просто хочу, чтобы меня услышали и все", - отметил Александр.

Видео жуткого происшествия можно посмотреть по этой ссылке.

Мужчину отвезли в Киевской ожоговый центр. Врач сообщил, что он в операционной, состояние тяжелое.

Ранее представитель ГСЧС Александр Макушенко рассказал "РБК-Украина", что в результате ЧП удалось не допустить серьезных повреждений. Пострадавшего передали медикам. В ГСЧС также подтвердили, что ему вызвали скорую помощь.