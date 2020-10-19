Под Винницей девочка неожиданно умерла в школе: резко заболела голова

В Винницкой области в школе произошла трагедия. Второклассница на перемене пожаловалась на боль в голове, а уже через несколько минут и вовсе потеряла сознание. Ребенка попыталась спасти медсестра и медики скорой помощи, но их старания оказались напрасными, девочка умерла.

Отец девочки рассказал, что она была абсолютно здоровой, и не жаловалась на самочувствие и головную боль. Он до сих пор не может поверить в то, что произошло. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Когда девочке стало плохо, то одноклассники сразу же позвали учительницу. Первую помощь уже без сознания ученицы оказывала школьная медсестра. Потом спасать ребенка взяли врачи скорой помощи. Но за полтора часа реанимации сердце так и не запустилось.

У девочки не было никакой реакции на реанимацию, дефибриллятор, адреналин, и непрямой массаж.

Под Винницей школьница внезапно скончалась в классе (видео: YouTube)

В местной амбулатории говорят, что девочка была здорова и не стояла на учете. Об этом также рассказала и семейный врач ребенка. Она ежегодно проходила медосмотры и была допущена до уроков физкультуры.

По словам департамента здравоохранения, у девочки был врожденный порок сосудов, который не обнаружили врачи. Именно он привел к тромбозу. Обострение могла вызвать вирусная инфекция, стресс или физическая нагрузка.

Родителям советуют детям проводить ежегодный медосмотр не только для справки в школу. При этом не стоит игнорировать жалобы ребенка на самочувствие.

Напомним, известный врач назвал 10 золотых правил, чтобы ребенок никогда не болел.

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