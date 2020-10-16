От аллергии до инфаркта: Как цвет волос влияет на склонность к болезням

Цвет волос влияет на склонность к болезням (фото: freepik)

Цвет волос определяется генами, в которых заложено и наше здоровье

Ученым удалось выяснить, что цвет волос человека влияет на его предрасположенность к тем или иным болезням. Такую связь объясняют тем, что каждый цвет соответствует определенному генетическому набору.

К примеру, группе немецких ученых после изучения успеваемости детей в полусотне школ удалось определить, что рыжим и светловолосым детям сложнее даются различные дисциплины. Они, в целом, могут усваивать материал наравне со всеми, а порой даже быстрее, но скорее все забывают и в результате отстают от других. Об этом пишет eurostyle.

Кроме того, у светловолосых людей (нордический тип) чаще возникают проблемы со здоровьем. У натуральных блондинов низкая выработка меланина, что делает их более восприимчивыми к солнечным лучам и, соответственно, к раку кожи. Впрочем, тем же страдают и рыжие.

От уровня меланина зависит и болевой порог - у людей со светлой кожей и волосами он ниже. Это подтверждают многолетние наблюдения в области хирургии и стоматологии - светловолосым анестезии нужно больше.

Слабее у нордического типа и нервная система. Считается, что люди южного типа более выносливы психологически и физически.

Не повезло светловолосым и с ЖКТ - у них чаще бывает повышенная кислотность, что приводит к гастритам, желчный пузырь и почки у них также воспаляются чаще.

В два раза чаще встречается и ревматизм, а около 60% белокурых в молодости страдают пониженным давлением, которое к старости перерастает в гипертонию.

Брюнеты и брюнетки также имеют слабые места. В частности, они более склонны к мочекаменной болезни, у них чаще бывают инфаркты. Кроме того, им труднее переносить сырость и холод.

Рыжеволосые люди также отличаются малопредсказуемой реакцией на лекарственные препараты - 80% из них являются аллергиками.

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