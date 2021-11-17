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Под Винницей бабушка обматерила и избила полицейских: что произошло

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Винницкая область, Среда 17 ноября 2021 18:30
Под Винницей бабушка обматерила и избила полицейских: что произошло Бабушке светит 2 года за нападение на полицейскую (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В селе Журбинцы Винницкой области бабушка обматерила и избили полицейских. За нанесение легких телесных повреждений пожилую женщину приговорили к двум годам ограничения свободы.

Об этом сообщила прессслужба Бердичевского горрайонного суда Житомирской области.

Так, служба по делам детей хотела проверить условия проживания малыша, лишенного родительской опеки, который временно проживал с бабушкой. В частности, у женщины в тот момент дома не было.

Однако, работников встретили сын женщины и сожитель, которые были навеселе. Они чиновников обматерили и забрасывали камнями, не позволяя обследовать жилищные условия.

Впоследствии, прибыли и правоохранители, тогда же приехала и нетрезвая бабушка.

На суде пенсионерка сообщила, что в тот день "сорвалась из-за стресса, нецензурными словами оскорбляла полицейских, а сын тем временем вылил на правоохранителей воду". Кроме того, мужчина еще и угрожал лопатой и ножом.

Мальчика все-таки забрали и поместили в служебный автомобиль, но агрессивная бабушка через открытое водительское окно одной рукой схватила руль, а другой ударил полицейского в лицо.

Пожилую женщину признали виновной в правонарушении предусмотренном частью 2 статьи 345 УК Украины. Поэтому суд назначил ей до двух лет ограничения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина набросилась на полицейского и побила его метлой.

Также мы писали, что в Запорожье бабушка насильно заставляла внучку кататься на качелях.

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