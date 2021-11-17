Под Винницей бабушка обматерила и избила полицейских: что произошло

В селе Журбинцы Винницкой области бабушка обматерила и избили полицейских. За нанесение легких телесных повреждений пожилую женщину приговорили к двум годам ограничения свободы.

Так, служба по делам детей хотела проверить условия проживания малыша, лишенного родительской опеки, который временно проживал с бабушкой. В частности, у женщины в тот момент дома не было.

Однако, работников встретили сын женщины и сожитель, которые были навеселе. Они чиновников обматерили и забрасывали камнями, не позволяя обследовать жилищные условия.

Впоследствии, прибыли и правоохранители, тогда же приехала и нетрезвая бабушка.

На суде пенсионерка сообщила, что в тот день "сорвалась из-за стресса, нецензурными словами оскорбляла полицейских, а сын тем временем вылил на правоохранителей воду". Кроме того, мужчина еще и угрожал лопатой и ножом.

Мальчика все-таки забрали и поместили в служебный автомобиль, но агрессивная бабушка через открытое водительское окно одной рукой схватила руль, а другой ударил полицейского в лицо.

Пожилую женщину признали виновной в правонарушении предусмотренном частью 2 статьи 345 УК Украины. Поэтому суд назначил ей до двух лет ограничения свободы.