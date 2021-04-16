В Киеве женщина набросилась на полицейского и избила его метлой (видео)

В Киеве произошли разборки между женщиной и полицейским. В результате правоохранитель получил удар по голове метлой и отправился в больницу, а агрессивная дама была задержана.

"Неизвестно чем именно эта дама так возмутилась на правоохранителя, но под ее рукой оказалась метла, которой она не воспользовалась по назначению", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел во дворе жилого дома в Софиевской Борщаговке.

На кадрах видно, что разгневанная женщина в розовом халате уходит в сторону от полицейского, затем она видит лежащую на асфальте метлу, подымает ее и наносит "копу" удар по голове.

Правоохранитель хватается за голову и приседает, а дама возвращается на лавочку к сидящему там ребенку.

Невідомо чим саме ця пані так обурилася на правоохоронця, але під її рукою опинилася мітла, якою вона скористалася не за призначенням. Лікарі діагностували у поліцейського струс мозку та гематому. Жінку затримано. Відкрито кримінальне провадження за ст 345 КК України. Софіївська Борщагівка Posted by Київ Оперативний on Friday, April 16, 2021

Видео: В Киеве женщина избила "копа" метлой

В результате врачи диагностировали у полицейского сотрясение мозга и гематому. А женщину задержали. В отношении "героини" было открыто уголовное производство по ст. 345 УК Украины.

Текст второй части статьи гласит: "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей".

Ей грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.