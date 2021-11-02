В Запорожье бабушка насильно заставляла внучку кататься на качелях (видео)
В Запорожье бабушка, которая гуляла с онучкой на детской площадке, насильно сажала ее на качели и била по голове.
Видео обнародовали в Telegram-канале "Запорожье ХЗП".
Так, инцидент произошел в Шевченковском районе города.
На видео видно, что бабушка гуляла с внучкой на детской площадке. Однако, в какой-то момент она потребовала, чтобы девочка пошла кататься на качелях. Девочка отказалась, но пожилая женщина решила насильно покатать внучку.
В частности, в тот момент женщина споткнулась и упала сама прямо на внучку. Когда старушка встала, то еще надавала ребенку подзатыльников.
Также, несмотря на нежелание кататься, девочка все же села на качели. Тогда бабушка села на детской площадке и наблюдала за внучкой.
В комментариях пользователи поражены от поступка летней женщины.
- У ребенка в дальнейшем слово качели будет страхом;
- Дать подзатыльников за то что ребенок не хочет кататься на качелях? Серьезно? Я надеюсь там есть адекватные родители;
- Девушка идет и осматривается, видно часто получает;
- Они бы еще ребенка насильно с горки спустила;
- А почему никто не вмешался и не спас ребенка!;
- Где родители девочки? Они знают, что так обращаются с их дочерью.
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