Під Вінницею бабуся обматюкала і побила поліцейських: що сталось

У селі Журбинці Вінницької області бабуся обматюкала та побили поліцейських. За нанесення легких тілесних ушкоджень літню жінку засудили до двох років обмеження волі.

Про це повідомила пресслужба Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області.

Так, служба у справах дітей хотіла перевірити умови проживання малюка, позбавленого батьківського піклування, який тимчасово проживав з бабусею. Зокрема, у жінки в той момент вдома не було.

Однак, працівників зустріли син жінки та співмешканець, які були напідпитку. Вони посадовців обматюкали та закидали камінням, не дозволяючи обстежити житлові умови.

Згодом, прибули і правоохоронці, тоді ж приїхала і нетвереза бабуся.

На суді пенсіонерка повідомила, що того дня "зірвалася через стрес, нецензурними словами ображала поліцейських, а син тим часом вилив на правоохоронців воду". Окрім того, чоловік ще й погрожував лопатою та ножем.

Хлопчика таки забрали й помістили до службового автомобіля, але агресивна бабуся через відкрите водійське вікно однією рукою схопила кермо, а іншою вдарила поліцейську в обличчя.

Літню жінку визнали винною у правопорушенню передбаченому частиною 2 статті 345 КК України. Тому суд призначив їй до двох років обмеження волі.