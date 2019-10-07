ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Вінницею 22-річна продавщиця покінчила з собою через недостачу (відео)

STYLERЖиття    07.10.2019 - 13:50
Під Вінницею 22-річна продавщиця покінчила з собою через недостачу (відео)
Під Вінницею продавщиця вчинила самогубство через недостачу (колаж: РБК-Україна)

У Вінницькій області продавщицю магазину взуття звинуватили у великій недостачі

Молода продавщиця покінчила з собою через недостачу в касі в місті Тульчин Вінницької області. 22-річна дівчина повісилася після ревізії торгової точки, на якій вона працювала.

Родичі дівчини звинувачують у її смерті власницю точки, яка, за їх словами, зробила життя дівчини нестерпним через недораховані сім тисяч гривень, повідомляє ТСН.

22-річну Настю повішеною в орендованій квартирі знайшов рідний брат. Передсмертної записки в квартирі не було, а на її тілі не виявили жодних ознак насильницької смерті, крім слідів удушення.

Настю виховувала бабуся, яка не може отямитись від того, що сталося. Батьків дівчини позбавили батьківських прав ще при народженні.

Дівчина працювала продавщицею жіночого взуття. А останнім часом вона скаржилася на проблеми на роботі. Власниця магазину приїжджала до родичів Насті за день до смерті.

"Прибігла кричала серед ночі, почала стукати у вікна, світити ліхтариком. Що 7200 не стало, а потім вже немає - 4800", - розповідає бабуся дівчини.

Магазин одягу, в якому працювала дівчина, закритий, біля нього - фото Насті зі свічками.

Під Вінницею 22-річна продавщиця покінчила з собою через недостачу (відео)

Під Вінницею продавщиця вчинила самогубство через недостачу (скрін відео: YouTube/ТСН)

Продавці з сусідніх точок шоковані подією і не вірять, що Настя могла взяти чужі гроші. За їх словами, дівчина вела скромний спосіб життя і грошима не смітила.

Власниця магазину спілкуватися з журналістами відмовилася, а по телефону розповіла, що вини своєї не відчуває. Жінка каже, що їй щиро шкода дівчину, але з каси дійсно пропало сім тисяч.

Родичі Насті збираються йти в прокуратуру. А в поліції справу кваліфікують, як самогубство. Тим часом, власниця бізнесу вже поставила торгову точку на продаж.

Під Вінницею продавщиця вчинила самогубство через недостачу (відео: YouTube/ТСН)

Чоловік хотів зістрибнути з даху на Майдані: відео і деталі НП у Києві Вистрибнув з вікна і впав на українця: деталі події в Польщі
Новини України самогубство
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся