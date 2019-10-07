Під Вінницею 22-річна продавщиця покінчила з собою через недостачу (відео)

Під Вінницею продавщиця вчинила самогубство через недостачу (колаж: РБК-Україна)

У Вінницькій області продавщицю магазину взуття звинуватили у великій недостачі

Молода продавщиця покінчила з собою через недостачу в касі в місті Тульчин Вінницької області. 22-річна дівчина повісилася після ревізії торгової точки, на якій вона працювала.

Родичі дівчини звинувачують у її смерті власницю точки, яка, за їх словами, зробила життя дівчини нестерпним через недораховані сім тисяч гривень, повідомляє ТСН.

22-річну Настю повішеною в орендованій квартирі знайшов рідний брат. Передсмертної записки в квартирі не було, а на її тілі не виявили жодних ознак насильницької смерті, крім слідів удушення.

Настю виховувала бабуся, яка не може отямитись від того, що сталося. Батьків дівчини позбавили батьківських прав ще при народженні.

Дівчина працювала продавщицею жіночого взуття. А останнім часом вона скаржилася на проблеми на роботі. Власниця магазину приїжджала до родичів Насті за день до смерті.

"Прибігла кричала серед ночі, почала стукати у вікна, світити ліхтариком. Що 7200 не стало, а потім вже немає - 4800", - розповідає бабуся дівчини.

Магазин одягу, в якому працювала дівчина, закритий, біля нього - фото Насті зі свічками.

Під Вінницею продавщиця вчинила самогубство через недостачу (скрін відео: YouTube/ТСН)

Продавці з сусідніх точок шоковані подією і не вірять, що Настя могла взяти чужі гроші. За їх словами, дівчина вела скромний спосіб життя і грошима не смітила.

Власниця магазину спілкуватися з журналістами відмовилася, а по телефону розповіла, що вини своєї не відчуває. Жінка каже, що їй щиро шкода дівчину, але з каси дійсно пропало сім тисяч.

Родичі Насті збираються йти в прокуратуру. А в поліції справу кваліфікують, як самогубство. Тим часом, власниця бізнесу вже поставила торгову точку на продаж.

Під Вінницею продавщиця вчинила самогубство через недостачу (відео: YouTube/ТСН)