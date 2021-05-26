В Виннице врачи борются за жизнь мальчика, которого сбила пьяная "мажорка" на внедорожнике

13-летний школьник сейчас находится в реанимации. Его состояние очень тяжелое - у него открытая травма головы и многочисленные переломы.

Парню уже провели операцию, но пока что врачи не спешат делать какие-то прогнозы. Скоро подростка ждет еще несколько операций и долгая реабилитация.

Хирург рассказал, что у школьника очень серьезное повреждение мозга, ему нужна будет сложная операция.

"Повреждение мозга серьезное. Разрыв мозга. Будет еще оперативное вмешательство, которое направлено на пластику дефекта, потому дефект большой — 9 на 6 см. Надо будет закрывать полость черепа. Это произойдет, когда он уже выйдет из этого состояния", — рассказал нейрохирург детской областной больницы Сергей Волощук.

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