UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Виннице водитель выбежал из авто и помог незрячей женщине перейти дорогу: видео достойного поступка

Автор: Тетяна Самарук

Неравнодушный мужчина в Виннице помог незрячей женщине перейти дорогу с оживленным движением. Отмечается, что местная жительница длительное время не могла перейти дорогу.

Об этом сообщают в новостях Ситуационного центра.

Так, инцидент произошел на улице Пирогова в Виннице. На пешеходном переходе женщина с нарушениями зрения не могла длительное время перейти дорогу. В частности, она растерянно стояла посреди дороги. Водители автомобилей просто не останавливались.

Также неизвестно сколько женщина пыталась бы перейти дорогу, если бы не водитель белой иномарки.

Мужчина остановился, выскочил из авто и перевел женщину с проезжей части на тротуар. После этого он сел в автомобиль и поехал дальше.

Ранее мы сообщали, что в Киеве люди на электросамокатах массово ездят через 8 полос. Полицейские на подобное использование опасного транспорта никак не реагируют. Мужчины просто ехали между машинами, которые стояли в пробке и выехали на участок дороги с быстрым движением.

Также в Киеве у маршрутки на ходу оторвалось колеси влетело в остановку. Сдвоенное колесо покатилось по дороге и влетело в остановку общественного транспорта. При этом через сильный удар колесо разбило скл

Читайте РБК-Украина в Google News
автодорогипешеход