В Виннице водитель выбежал из авто и помог незрячей женщине перейти дорогу: видео достойного поступка

Так, инцидент произошел на улице Пирогова в Виннице. На пешеходном переходе женщина с нарушениями зрения не могла длительное время перейти дорогу. В частности, она растерянно стояла посреди дороги. Водители автомобилей просто не останавливались.

Также неизвестно сколько женщина пыталась бы перейти дорогу, если бы не водитель белой иномарки.

Мужчина остановился, выскочил из авто и перевел женщину с проезжей части на тротуар. После этого он сел в автомобиль и поехал дальше.