У Вінниці водій вибіг з авто і допоміг незрячій жінці перейти дорогу: відео гідного вчинку

Так, інцидент стався на вулиці Пирогова у Вінниці. На пішохідному переході жінка із вадами зору не могла тривалий час перейти дорогу. Зокрема, вона розгублено стояла посеред дороги. Водії автівок просто не зупинялися.

Також невідомо скільки жінка намагалася б перейти дорогу, якби не водій білої іномарки.

Чоловік зупинився, вискочив з авто і перевів жінку з проїжджої частини на тротуар. Після цього він сів в автомобіль і поїхав далі.