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В Виннице нашли изображение Путина в неожиданном месте: шел седьмой год войны

Автор: Людмила Жукова

В секонд-хэнде Винницы нашли футболку с президентом страны-агрессора

В Виннице изображение президента России Владимира Путина обнаружили в неожиданном месте, а именно на футболке в магазине секон-хэнда. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский волонтер Наталия Юсупова.

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Женщина упомянула, что это позор украинскому городу, ведь в стране продолжается уже седьмой год война с Россией.

"Город Винница, в магазине секонд-хенд продаются футболки с портретом Путина и надписью: "Нас не догонят". Седьмой год войны, тысячи убитых и раненых, что же вы, подонки, вытворяете! Еще и украиноязычный город! Но наши воины догнали, и нет там более портрета кровавого оккупанта. Вас догонят всех, это вопрос времени", – написала Юсупова в соцсети.

Скриншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

В комментариях украинцы отметили, что в этот магазин пришли неравнодушные патриоты и порвали футболку с главой страны-агрессора и выбросили вещь в мусор. Отмечается, что в магазине пошли навстречу людям и самостоятельно отдали одежду с символикой РФ для утилизации.

Как мы ранее писали, в Кривом Роге продавщица выгнала посетителя из-за украинского языка и назвала ВСУ "убийцами".

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с Путиным, после чего завязалась потасовка.

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