У Вінниці знайшли зображення Путіна в несподіваному місці: йшов сьомий рік війни

У Вінниці зображення президента Росії Володимира Путіна виявили в несподіваному місці, а саме на футболці у магазині секонд-хенду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила український волонтер Наталія Юсупова.

Жінка згадала, що це ганьба українському місту, адже в країні триває вже сьомий рік війна з Росією.

"Місто Вінниця, в магазині секонд-хенд продаються футболки з портретом Путіна і написом: "Нас не догонят". Сьомий рік війни, тисячі вбитих і поранених, що ж ви, покидьки, робите! Ще й україномовне місто! Але наші воїни наздогнали, і немає там більше портрета кривавого окупанта. Вас наздоженуть, це питання часу", – написала Юсупова в соцмережі.

Скріншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

В коментарях українці відзначили, що в цей магазин прийшли небайдужі патріоти і порвали футболку з главою країни-агресора і викинули річ у сміття. Відзначається, що в магазині пішли назустріч людям і самостійно віддали одяг з символікою РФ для утилізації.

Як ми раніше писали, в Кривому Розі продавщиця вигнала відвідувача через українську мову і назвала ВСУ "вбивцями".

Раніше повідомлялося, що в Києві жінка прийшла в супермаркет у футболці з Путіним, після чого зав'язалася бійка.