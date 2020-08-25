В Виннице дерево упало и накрыло троллейбус с людьми: фото и видео последствий стихии

В Виннице дерево упало на троллейбус с людьми (коллаж: РБК-Украина)

В Виннице прошел мощный ливень, который завалил дерево на троллейбус

Сегодня, 25 августа, Винницу накрыло мощным ливнем, который сопровождался сильнейшим ветром. В городе падали деревья и одно на улице Пирогова завалилось прямо на троллейбус с пассажирами.

После аварии все люди смогли покинуть салон коммунального транспорта, и никто не пострадал. Но на восстановления движения по улице понадобилось некоторое время. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области.

В Виннице дерево упало на троллейбус с людьми (фото: facebook.com/mnsvin)

В Виннице дерево упало на троллейбус с людьми (видео: YouTube)

При падении ветки деревьев оборвали электропровода и повредили находившиеся рядом автомобили. Спасателям пришлось распиливать ветви сломанных деревьев.

В Виннице дерево упало на троллейбус с людьми (фото: facebook.com/mnsvin)

В Виннице дерево упало на троллейбус с людьми (видео: YouTube)

При этом одно дерево упало на авто, которое было припарковано возле дома. Но в этом случае также никто не пострадал.

В Виннице дерево упало на авто (фото: facebook.com/mnsvin)

Стоит отметить, что в Виннице в некоторых районах прошел сильный град, который повредил плодовые деревья, и уничтожил урожай груш и яблок. Людям затопило дворы, и спасателям пришлось откачивать воду.

В Виннице ливень затопил дома (фото: facebook.com/mnsvin)

Напомним, что недавно Одесса ушла под воду после мощного ливня. Ненастье стало причиной затопления многих улицы города, заблокировало работу общественного транспорта и рынков. При этом сильный ветер также срывал ветки с деревьев.

Ранее мощный ливень с градом превратил улицы Днепра в заснеженные реки.