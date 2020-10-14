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В Виннице автомобиль снес двух детей на пешеходном переходе (видео)

Винница, Среда 14 октября 2020 09:05
В Виннице автомобиль снес двух детей на пешеходном переходе (видео)
В Виннице лихач сбил двух детей на переходе (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Одного ребенка после ДТП экстренно госпитализировали

В Виннице автомобиль марки Mitsubishi Colt сбил на пешеходном переходе двух несовершеннолетних. За рулем машины находился 52-летний местный житель. Одного ребенка экстренно госпитализировали.

Как сообщили на странице "Ситуационный центр г. Винница" в социальной сети Facebook, авария произошла на перекрестке улиц Пирогова и Дачной около 6 часов вечера. Дети переходили дорогу на регулированном пешеходном переходе и на них на полной скорости вылетел легковой автомобиль. Видео столкновения разместили на странице сообщества.

В результате удара девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована, а второй ребенок сразу убежал с места происшествия, вероятно испугавшись аварии. На кадрах видео с камер наблюдения видно, что от удара пострадал и второй ребенок.

Известно, что на данный момент уже открыто криминальное производство по части 1 ст. 286 Криминального кодекса Украины. За такое правонарушение водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Киевом в жуткой аварии погибла молодая женщина. Трагедия произошла на глазах у 8-летних близнецов.

А также мы рассказывали о том, что в столице водитель устроил гонки и врезался в автомобиль скорой помощи.

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