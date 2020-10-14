У Вінниці автомобіль збив двох дітей на пішохідному переході (відео)

У Вінниці лихач збив двох дітей на переході (Колаж РБК-Україна)

Одну дитину після ДТП екстрено госпіталізували

У Вінниці автомобіль марки Mitsubishi Colt збив на пішохідному переході двох неповнолітніх. За кермом машини перебував 52-річний місцевий житель. Одну дитину терміново госпіталізували.

Як повідомили на сторінці "Ситуаційний центр м. Вінниця" в соціальній мережі Facebook, аварія сталася на перехресті вулиць Пирогова та Дачної близько 6 години вечора. Діти переходили дорогу на регульованому пішохідному переході й на них на повній швидкості вилетів легковик. Відео сутички розмістили на сторінці спільноти.

В результаті удару дівчинка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована, а друга дитина відразу втікла з місця події, ймовірно злякавшись аварії. На кадрах відео з камер спостереження видно, що від удару постраждала і друга дитина.

Відомо, що на цей момент вже відкрито кримінальне провадження за частиною 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення водієві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

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