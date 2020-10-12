Под Киевом в аварии погибла мать на глазах у двоих сыновей

В ДТП под Киевом погибла женщина (коллаж РБК-Украина)

В аварии под Киевом погибла мать двоих детей

В Макаровском районе Киевской области 11 октября произошла смертельная авария с участием двоих автомобилей. В результате ДТП на месте погибла 42-летняя пассажирка - мать 8-летних близнецов. Трагедия произошла на 37 километре автодороги Киев – Чоп.

Как сообщает "Обозреватель", житель Ровенской области, управляя автомобилем Opel, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Subaru. Сейчас двоих мальчиков доставили в больницу. К сожалению, их мама умерла на их глазах на месте случившегося. Отмечается, что водители автомобилей серьезных травм не получили.

Детали ДТП устанавливаются, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Под Киевом в ДТП погибла мать двоих детей (фото: plus.obozrevatel.com)

Как мы писали ранее, под Одессой дама на внедорожнике устроила жесткое ДТП и сильно травмировала "копа". В результате аварии обе машины были разбиты. И внедорожник, и полицейский "ВАЗ" транспортировали на арест-площадку.

Ранее сообщалось, что в Одессе 18-летний лихач протаранил припаркованные авто, и машины отбросило на пешехода.

Также мы писали о том, что недавно под Запорожьем подросток в ДТП убил троих людей.