Концерти Винника у ресторані під загрозою: музиканти розбіглися, квитки ніхто не купує

Співак Олег Винник, який під час війни в Україні живе "своє краще життя" за кордоном і мовчить про звірства росіян у нашій країні, нещодавно анонсував два концерти в Празі (Чехія). Заходи, заплановані на 14 і 15 лютого на честь Дня святого Валентина, можуть скасувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на блогера-пліткаря Богдана Беспалова в Телеграм-каналі BespaLOVmedia .

Чому концерти Винника в Празі можуть скасувати

Річ у тім, що на виступи, які одіозний співак анонсував раніше в ресторані Diamond hall у Празі, продано дуже мало квитків - лише близько 50-ти штук.

За словами блогера, у групі Facebook проводиться розіграш безкоштовних квитків на 14 лютого для всіх, хто живе в Празі, а решту заповнюватимуть за безкоштовними запрошеннями. А концерт, який заплановано на 15 лютого, найімовірніше, буде скасовано.

"Вітаємо горе-вовчиць, які витратили по 3 тисячі крон (близько 5 тисяч гривень - ред.) на квитки", - йдеться в публікації.

Крім того, стало відомо, що команди, яка забезпечила б гідний виступ, у Винника теж немає. Одіозний артист прибув до Чехії за три дні до того, оскільки не мав ні менеджменту, ні музикантів. За повідомленням блогера-пліткаря, останніх він збирав у Німеччині та Чехії, а перші репетиції нового складу відбувалися в тому ж ресторані, де він планує виступити на День закоханих.

Де під час війни живе Винник і чому його постійно хейтять

Олега Винника почали активно критикувати після початку повномасштабного вторгнення РФ, особливо через його мовчання після 24 лютого 2022 року. За чутками, співак виїхав з України одразу після початку війни, проте деталі його від'їзду залишилися невідомими.

Влітку 2024 року артист знову з'явився в соцмережах і розповів про нову пісню "Мої люди". Однак його заяви викликали невдоволення, зокрема фраза, в якій він передав "ковток свіжого повітря" українським захисникам, що також викликало критику.

У листопаді 2024 року Винник анонсував свій перший виступ після початку війни. Але він мав відбутися не в Україні, а в Польщі.

Пізніше концерт перенесли на 24 квітня 2025 року через "технічні причини", що викликало глузування в інтернеті, оскільки багато хто припустив, що квитки на захід просто не купували.

Також нещодавно стало відомо, що Винник збирається виступити в Чехії 14 і 15 лютого, водночас квитки на його шоу коштують понад 5 тисяч гривень.