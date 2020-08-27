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Украинцы потеряли миллиарды из-за новой "пирамиды"

Четверг 27 августа 2020 18:32
Украинцы потеряли миллиарды из-за новой "пирамиды"
СБУ разоблачила финансовую пирамиду (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Вкладчиками финансовой пирамиды стали более 600 тысяч украинцев

В Украине блокировали деятельность крупной финансовой пирамиды, организаторы которой забрали деньги доверчивых вкладчиков на общую сумму более 250 миллионов долларов (это около 6,75 миллиарда гривен).

Правоохранители задержали членов преступной группировки. Об этом 27 августа передали в пресс-центре СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, а всего было задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Как выяснилось, вкладчиками "пирамиды" стали более 600 тысяч граждан.

Злоумышленники присваивали и отмывали средства через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества и инвестирования в подконтрольный бизнес.

Между тем, за время функционирования финансовой пирамиды с начала 2019 года организаторы за украденные у украинцев деньги купили один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников по цене более 100 тысяч долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

Сегодня в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

Теперь фигурантам готовятся сообщить о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УК.

Украинцы потеряли миллиарды из-за новой &quot;пирамиды&quot;Украинцы потеряли миллиарды из-за новой &quot;пирамиды&quot;Украинцы потеряли миллиарды из-за новой &quot;пирамиды&quot;

СБУ блокировала деятельность крупной финансовой пирамиды (фото: ssu.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что в Украине "пирамиды" выводят в РФ миллионы долларов.

Как сообщалось, в Украине рухнула пирамида B2B Jewerly и вкладчики требуют вернуть деньги.

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