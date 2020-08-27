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Более 600 тысяч обманутых вкладчиков: СБУ накрыла пирамиду B2B Jewelry

Киев, Четверг 27 августа 2020 17:45
Более 600 тысяч обманутых вкладчиков: СБУ накрыла пирамиду B2B Jewelry
Фото: в рамках дела прошли десятки обысков (ssu.gov.ua)           
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины заблокировала противоправную деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry. По данным следствия, от ее действий пострадали 600 тысяч вкладчиков, а организаторы присвоили более 250 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что организаторы пирамиды присвоили и отмыли путем инвестиций, покупки элитной недвижимости и автомобилей более 250 млн долларов. К афере причастны более 20 человек, было задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

За время работы финансовой пирамиды с начала 2019 года они за деньги вкладчиков купили один из островов Днепровского каскада с недвижимостью, а также 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов каждый и другое имущество.

Отметим, на опубликованных СБУ фото изображены один из магазинов B2B Jewelry и сертификаты, которые предлагали клиентам.

Фото: СБУ накрыла финансовую пирамиду (ssu.gov.ua)

Также сообщается, что сегодня провели 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе. Суды арестовали активы фигурантов: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении преступления группой лиц, мошенничестве с финансами и отмывании денег.

Напомним, в мае Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обратилась к правоохранителям из-за проекта B2B Jewelry.

B2B Jewelry предлагал украинцам купит ювелирные изделия и подарочные сертификаты, по которым якобы начислялись сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. Регулятор усмотрел в этой деятельности признаки финансовой пирамиды.

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