Винні хазяї. В Києві почастішали випадки нападу собак без намордників на людей

В Києві скали два протоколи на власників собак, які вигулювали тварин без намордників. Патрульні розповіли, чому трапляються напади.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал " Патрульної поліції Києва ".

Що відомо

Перший випадок трапився в Печерському районі столиці. Під час прогулянки з дитиною, заявник побачив жінку, яка вигулювала собаку породи стаффордширський тер'єр без намордника.

В результаті тварина поводилася агресивно та налякала дитину.

Інший випадок трапився в Дніпровському району. Там літня жінка вигулювала собак без повідків та намордників.

Тварини поводились неадекватно та напали на заявницю, яка вигулювала свого пухнастика. Громадянка намагалася захистити улюбленця та зазнала від собак тілесних ушкоджень.

Поліцейські з'ясували всі обставини подій та склали на власників протоколи за ст. 154 (Порушення правил вигулу собак) КУпАП.

У Києві почастішали випадки нападу собак (фото: t.me/kyivpatrol)

Що закликають робити українців

В Україні вигулювання собак без повідків та намордників (окрім собак, породи яких не внесені до Переліку небезпечних порід собак) чи в не відведених для цього місцях заборонено.

Якщо ж такі дії заподіяли шкоду здоров'ю людей або їх майну, то окрім штрафу, санкція статті передбачає конфіскацію тварини.

Забороняється вигулювати собак в парках та біля дитячих майданчиків. За порушення правил вигулу законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Якщо тварина завдала шкоди здоров'ю та майну, власник собаки нестиме цивільно-правову відповідальність.