Виникнуть серйозні проблеми: ці речі краще не купувати в інтернеті

Зараз інтернет-магазини стали дуже популярними, тому люди надають переваги такому зручному шопінгу. Однак, є речі, до яких варто доторкнутися, перш ніж за них заплатити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Взуття

Якщо вам вдалось вдало підібрати розмір взуття в інтернеті - велика вдача. Інколи навіть у магазинах люди не одразу можуть вибрати зручні чоботи чи туфлі.

Зокрема, якщо розмір вгадати ще можна, то підйом та повноту ноги - навряд чи.

Також краще особисто в магазині перевірити фурнітуру, щоб не витрати даремно кошти.

Автомобілі

Купівля автомобіля може бути дуже стресовим процесом. З тієї хвилини, коли ви заходите у двері дилера, продавець робить все можливе, щоб заманювати вас підписати договір.

Однак, купувати автомобіль, не бачивши його особисто, це велика помилка. Використання інтернету для дослідження різних моделей та цін автомобілів має сенс. Однак, перш ніж купувати машину, потрібно сісти за кермо на тест-драйв.

Також перед покупкою авто потрібно відвезти до надійного механіка для ретельної перевірки. Вони можуть помітити всі потенційні проблеми, які ви не можете виявити в 10-хвилинному тестовому драйві.

Спідня білизна

Це ще один заборонений товар для покупки через інтернет. Все тому, що таку білизну не можна повернути назад.

Під час вибору важливий розмір - чашка може не підійти навіть якщо ви точно виміряли всі параметри, а подарувати білизну комусь теж виявиться великим ризиком.

Головні убори

Такий предмет гардероба може не підійти до обличчя. Часто продавці використовують фотошоп.

До того є також важливий розмір та примірка на випадок ймовірності алергії. Це можна зрозуміти, одягнувши шапку.