Возникнут серьезные проблемы: эти вещи лучше не покупать в интернете

Сейчас интернет-магазины стали очень популярными, поэтому люди предпочитают такой удобный шопинг. Однако есть вещи, к которым стоит прикоснуться, прежде чем за них заплатить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Обувь

Если вам удалось удачно подобрать размер обуви в интернете - большая удача. Иногда даже в магазинах люди не могут выбрать удобные сапоги или туфли.

В частности, если размер угадать еще можно, то подъем и полноту ноги - вряд ли.

Также лучше лично в магазине проверить фурнитуру, чтобы не затратить зря средства.

Автомобили

Покупка автомобиля может быть очень стрессовым процессом. С той минуты, когда вы заходите в дверь дилера, продавец делает все возможное, чтобы заманивать вас подписать договор.

Однако покупать автомобиль, не видя его лично, это большая ошибка. Использование интернета для исследования разных моделей и цен автомобилей имеет смысл. Однако, прежде чем покупать машину, нужно сесть за руль на тест-драйв.

Также перед покупкой авто нужно отвезти к надежному механику для тщательной проверки. Они могут заметить все потенциальные проблемы, которые вы не можете обнаружить в 10-минутном тестовом драйве.

Нижнее белье

Это еще один запретный товар для покупки через интернет. Все потому, что такое белье нельзя повернуть обратно.

При выборе важен размер - чашка может не подойти даже если вы точно измерили все параметры, а подарить белье кому тоже окажется большим риском.

Головные уборы

Такой предмет гардероба может не подойти к лицу. Часто продавцы используют фотошоп.

К тому же также важен размер и примерка на случай вероятности аллергии. Это можно понять, надев шапку.