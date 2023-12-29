Виникне серцевий напад: яким напоєм категорично заборонено зловживати

Як алкоголь шкодить серцю

За словами лікаря, надмірне вживання викликає захворювання серцево-судинної системи та призводить до серйозних наслідків.

Розширення та звуження артерій

Внаслідок цього підвищується кров’яний тиск, згодом виникає артеріальна гіпертензія, яка посилює ризик серцевих захворювань.

Алкогольна кардіоміопатія

Це патологія, при якій збільшуються порожнини серця, погіршується "насосна функція", що згодом призводить до серцевої недостатності.

Аритмії

Важливо знати, що алкоголь може призводити до порушень ритму серця, що може викликати утворення тромбів або інсульт.

Серцевий напад

При помірному вживанні спиртного, ризик виникнення серцево-судинних захворювань і серцевого нападу є дуже низьким. Однак, якщо вживання стає регулярним або надмірним, цей ризик стрімко збільшується, особливо у випадку наявності вже існуючих проблем з серцем.

Чим замінити алкоголь при стресі

Часто під час стресу люди вживають алкоголь. Однак, щоб уникнути розвитку залежності та різних захворювань можна замінити алкоголь на звичайну прогулянку наодинці чи разом із друзями.

Тривала ходьба викликає напівтрансовий стан. Так ви в прямому сенсі слова виходжуємо стрес.

Також, якщо ж у людини є трохи більше сил та можливості, то можна спробувати піти на пробіжку. Навіть у помірному темпі така розминка дозволить організму виробляти ендоканабіноїди, що знижують рівень тривоги. Так ви зміцните організм та уникнете шкідливо алкоголю.