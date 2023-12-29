Возникнет сердечный приступ: каким напитком категорически запрещено злоупотреблять

Как алкоголь вредит сердцу

По словам врача, чрезмерное употребление вызывает заболевание сердечно-сосудистой системы и приводит к серьезным последствиям.

Расширение и сужение артерий

В результате повышается кровяное давление, впоследствии возникает артериальная гипертензия, которая усиливает риск сердечных заболеваний.

Алкогольная кардиомиопатия

Это патология, при которой увеличиваются полости сердца, усугубляется "насосная функция", что впоследствии приводит к сердечной недостаточности.

Аритмии

Важно знать, что алкоголь может приводить к нарушениям ритма сердца, что может вызвать образование тромбов или инсульта.

Сердечный приступ

При умеренном употреблении спиртного риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и сердечного приступа очень низкий. Однако, если употребление становится регулярным или чрезмерным, этот риск стремительно увеличивается, особенно при наличии уже существующих проблем с сердцем.

Чем заменить алкоголь при стрессе

Часто во время стресса люди употребляют алкоголь. Однако во избежание развития зависимости и различных заболеваний можно заменить алкоголь на обычную прогулку в одиночку или вместе с друзьями.

Длительная ходьба вызывает полутрансовое состояние. Так вы в прямом смысле слова выхаживаете стресс.

Также, если у человека есть немного больше сил и возможности, то можно попробовать пойти на пробежку. Даже в умеренном темпе такая разминка позволит организму производить эндоканабиноиды, снижающие уровень тревоги. Так вы укрепите организм и избежите вредного алкоголя.