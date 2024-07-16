Венец безбрачия: что это такое и как его снять самостоятельно

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что такое венец безбрачия и как его снять.

Как распознать венец безбрачия

Многие верят в то, что постоянные неудачи в личной жизни объясняются темной магией. Самой частой причиной суеверные люди называют венец безбрачия. Считается, что именно он является главной проблемой, препятствующей поиску своей второй половинки и семейного счастья.

Следует помнить, что причиной неудач в любви могут быть психология, детские комплексы, привычки и т.д.

Распознать венец безбрачия можно по следующим признакам:

Девушка, несмотря на многочисленные попытки, не может обрести личное счастье и выйти замуж.

Все отношения, даже если они приходят к браку, быстро заканчиваются.

Несмотря на отсутствие медицинских проблем, девушка не может забеременеть или выносить ребенка.

Девушка не хочет создавать семью и заводить детей.

Если вы видите эти признаки, это не обязательно говорит о наличии проклятия. Но если подозрение уже появилось, вы можете самостоятельно проверить, имеете ли венец безбрачия, используя простой метод:

Носите серебряное кольцо без украшений и камней на безымянном пальце в течение недели.

Вечером седьмого дня уложите его в стакан с холодной водой и оставьте на ночь.

Утром прокипятите эту воду: если появится пена, это свидетельствует о наличии венчика безбрачия.

Также можно использовать ароматические палочки: зажгите их и проведите над головой. Если дым состоит в кольцах, это означает наличие родового проклятия.

Как снять венец безбрачия

Если в вашем роду были незамужние женщины или одна из бабушек унесла чужого мужа из семьи, это могло стать причиной появления венца безбрачия у вас. "Корону" могут накладывать только злейшие враги и завистники.

Венец безбрачия может быть как мистическим, так и психологическим. Ему придают силы страхи обмана, предательства или убеждения, что нормальных мужчин не осталось. Фокусировка на карьере также может способствовать возникновению этой проблемы. Кроме того, комплексы по поводу внешности могут подсознательно отталкивать мужчин. Снять такой венец безбрачия можно через внутреннюю работу над собой.

Также существуют некоторые молитвы и ритуалы, чтобы снять такое родовое проклятие самостоятельно.

Молитва на икону и платок

Чтобы выполнить этот обряд, дождитесь периода ниспадающей Луны, когда ее энергия будет способствовать избавлению от всего лишнего и отрицательного.

За неделю до обряда следует соблюдать пост: отказаться от употребления алкогольных напитков, мяса, молочных продуктов, также желательно не курить и воздерживаться от физической близости. Когда почувствуете, что готовы к ритуалу, купите платок.

Вечером, дождавшись заката, сядьте за стол и положите на него новый платок, а сверху - икону. После этого зажгите свечи, расслабьтесь и трижды прочтите слова молитвы, обратившись к вашему святому покровителю, или Богу.

После этого посидите в тишине, пока свечи догорят. Вы почувствуете, как ваше тело становится спокойным и расслабленным, а страхи исчезают. Затем оберните платком икону и положите под подушку на 3 дня. Убедитесь, что никто к ней не прикасается: например, предупредите маму, чтобы она не убиралась в вашей комнате. Спать следует в одиночестве.

После этого ритуала платок нужно будет носить с собой. Считается, что вы найдете свою любовь в течение нескольких месяцев. После того как выйдете замуж, платок нужно будет сжечь или выбросить.

Как снять венец безбрачия в церкви

Если вы верите в Бога и регулярно посещаете церковь, это будет лучшим способом самостоятельно избавиться от венца безбрачия. Вот что нужно выполнить:

Дождитесь великого церковного праздника, во время которого совершаются ночные службы и литургии.

За день до праздника пройдите обряд причастия и закажите обедню за упокой всех покойных родственников, а для себя - сорокоуст за здоровье.

На следующий день посетите храм и помолитесь у любой из икон. Выберите, к какому святому подойти, доверяя своей интуиции. Поставьте свечу у иконы, прочтите молитвы и искренне попросите помощи.

После этого наберите святую воду, чтобы побрызгать ею каждый угол в вашей квартире. Также вам будет необходимо в течение 40 дней пить утром небольшое количество святой воды и читать молитвы.

Считается, что после этого ваша настоящая любовь проявит себя очень скоро.