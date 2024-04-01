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Винахідник створив першу в світі бездротову розетку. Вона передає енергію через вікно

Понеділок 01 квітня 2024 16:30
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Винахідник створив першу в світі бездротову розетку. Вона передає енергію через вікно Пристрій Power Mole передає електроенергію прямо через скло (фото: Acqua Industries)
Автор: Павло Колеснік

Пітер Бевелаква, інженер із Каліфорнії, створив бездротову розетку Power Mole, здатну заряджати вуличні прилади через домашні джерела енергії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на одне з найбільших у світі незалежних науково-технічних видань New Atlas.

Деталі безпроводової розетки

Цей пристрій функціонує на основі принципу індуктивного зв'язку, аналогічного використаному у бездротових системах зарядки для смартфонів, і складається з двох компонентів. Один із них підключається до джерела енергії, а інший - до пристрою, що потребує живлення.

Потім обидва компоненти кріпляться до скла з обох боків. Цей пристрій здатний передавати до 10 Ватт енергії. Іншими словами, воно є подовжувачем, який не вимагає окремих отворів для роботи. Система здатна передавати сигнал через скло завтовшки до 30 міліметрів, а також через дерево та інші неметалеві матеріали.

Винахідник створив першу в світі бездротову розетку. Вона передає енергію через вікноПередавач Power Mole (ліворуч) та приймач (праворуч) (фото: Acqua Industries)

Power Mole сумісний тільки з пристроями, обладнаними портом USB. Незважаючи на теоретичну можливість передачі до 10 Ватт енергії, в даний час воно обмежується 5 Ваттами. Отже, його використання для живлення, наприклад, електродрилі, неможливе.

Винахідник створив першу в світі бездротову розетку. Вона передає енергію через вікноPower Mole призначений для пристроїв із низьким енергоспоживанням (фото: Acqua Industries)

Цей винахід вже представлений на платформі Kickstarter за ціною 59 доларів, проте поки що доступний тільки в США. У разі успішного завершення кампанії зі збирання засобів для виробництва можлива розширена доставка й до інших країн.

Читайте також, чи потрібно виймати зарядний пристрій з розетки, якщо він нічого не заряджає.

У нас також є матеріал про те, що експерти закликають не користуватися безкоштовними зарядками в публічних місцях.

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