Изобретатель создал первую в мире беспроводную розетку. Она передает энергию через окно

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на одно из крупнейших в мире независимых научно-технических изданий New Atlas .

Детали беспроводной розетки

Это устройство функционирует на основе принципа индуктивной связи, аналогичного использованному в беспроводных системах зарядки для смартфонов, и состоит из двух компонентов. Один из них подключается к источнику энергии, а другой - к устройству, которое требует питания.

Затем оба компонента крепятся к стеклу с обеих сторон. Это устройство способно передавать до 10 Ватт энергии. Другими словами, оно представляет собой удлинитель, который не требует отдельных отверстий для работы. Система способна передавать сигнал через стекло толщиной до 30 миллиметров, а также через дерево и другие неметаллические материалы.

Передатчик Power Mole (слева) и приемник (справа) (фото: Acqua Industries)

Важно отметить, что Power Mole совместим только с устройствами, оборудованными портом USB. Несмотря на теоретическую возможность передачи до 10 Ватт энергии, в настоящее время оно ограничивается 5 Ваттами. Следовательно, его использование для питания, например, электродрели, невозможно.

Power Mole предназначен для устройств с низким энергопотреблением (фото: Acqua Industries)

Это изобретение уже представлено на платформе Kickstarter по цене 59 долларов, однако пока доступно только в США. В случае успешного завершения кампании по сбору средств для производства, возможна расширенная доставка и в другие страны.