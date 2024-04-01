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Изобретатель создал первую в мире беспроводную розетку. Она передает энергию через окно

Понедельник 01 апреля 2024 16:30
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Изобретатель создал первую в мире беспроводную розетку. Она передает энергию через окно Устройство Power Mole передает электроэнергию прямо через стекло (фото: Acqua Industries)
Автор: Павел Колесник

Питер Бевелаква, инженер из Калифорнии, создал беспроводную розетку Power Mole, способную заряжать уличные приборы через домашние источники энергии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на одно из крупнейших в мире независимых научно-технических изданий New Atlas.

Детали беспроводной розетки

Это устройство функционирует на основе принципа индуктивной связи, аналогичного использованному в беспроводных системах зарядки для смартфонов, и состоит из двух компонентов. Один из них подключается к источнику энергии, а другой - к устройству, которое требует питания.

Затем оба компонента крепятся к стеклу с обеих сторон. Это устройство способно передавать до 10 Ватт энергии. Другими словами, оно представляет собой удлинитель, который не требует отдельных отверстий для работы. Система способна передавать сигнал через стекло толщиной до 30 миллиметров, а также через дерево и другие неметаллические материалы.

Изобретатель создал первую в мире беспроводную розетку. Она передает энергию через окноПередатчик Power Mole (слева) и приемник (справа) (фото: Acqua Industries)

Важно отметить, что Power Mole совместим только с устройствами, оборудованными портом USB. Несмотря на теоретическую возможность передачи до 10 Ватт энергии, в настоящее время оно ограничивается 5 Ваттами. Следовательно, его использование для питания, например, электродрели, невозможно.

Изобретатель создал первую в мире беспроводную розетку. Она передает энергию через окноPower Mole предназначен для устройств с низким энергопотреблением (фото: Acqua Industries)

Это изобретение уже представлено на платформе Kickstarter по цене 59 долларов, однако пока доступно только в США. В случае успешного завершения кампании по сбору средств для производства, возможна расширенная доставка и в другие страны.

Читайте также, нужно ли извлекать зарядное устройство из розетки, если оно ничего не заряжает.

У нас также есть материал о том, что эксперты призывают не пользоваться бесплатными зарядками в публичных местах.

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