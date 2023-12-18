Експерти закликають не користуватись безкоштовними зарядками у публічних місцях. У чому причина

Безкоштовні зарядні станції можуть бути небезпечними (фото: Getty Images)

Під час подорожей ми часто беремо з собою різноманітні гаджети, що мають прикру властивість розряджатися у найнезручніші моменти. Для цього у громадських місцях і в транспорті давно почали облаштовувати безкоштовні зарядні станції. Проте експерти з питань безпеки програмного забезпечення не рекомендують громадянам користуватися подібними "точками".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому варто уникати безкоштовних зарядних станцій у громадських місцях і як безпечно заряджати гаджети. При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка FBI Denver у Twitter, Federal Communications Commission.