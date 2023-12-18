Експерти закликають не користуватись безкоштовними зарядками у публічних місцях. У чому причина
Під час подорожей ми часто беремо з собою різноманітні гаджети, що мають прикру властивість розряджатися у найнезручніші моменти. Для цього у громадських місцях і в транспорті давно почали облаштовувати безкоштовні зарядні станції. Проте експерти з питань безпеки програмного забезпечення не рекомендують громадянам користуватися подібними "точками".
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому варто уникати безкоштовних зарядних станцій у громадських місцях і як безпечно заряджати гаджети.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка FBI Denver у Twitter, Federal Communications Commission.
Чому варто уникати безкоштовних зарядних станцій
Низка експертів і навіть Федеральне бюро розслідувань США радить громадянам уникати використання безкоштовних зарядних станцій в аеропортах, готелях або торгових центрах.
Згідно з даними фахівців, кіберзлочинці знайшли способи використовувати загальнодоступні USB-порти для впровадження шкідливих програм і програмного забезпечення.
Таке "стороннє" програмне забезпечення, встановлене через пошкоджений порт USB, може, зокрема:
- заблокувати будь-який портативний пристрій
- експортувати зловмисникам особисті дані та паролі облікових записів
- надати доступ до іншої інформації на гаджеті для подальшого "моніторингу" чи перепродажу
Стати жертвою шахраїв може кожен (скріншот: twitter.com/fbidenver)
Як безпечно зарядити телефон у громадських місцях
Для безпечної зарядки телефонів та інших пристроїв у громадських місцях, українцям та громадянам інших країн радять:
- брати з собою власний зарядний пристрій та USB-кабель
- використовувати для зарядки електричну розетку
- за можливості придбати й носити з собою зовнішній акумулятор - портативний зарядний пристрій для гаджетів (power bank)
- під час підключення до стороннього порту USB завжди обирати опцію "лише заряджати" (замість "поділитися даними" або "довіряти цьому комп'ютеру")
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що iPhone попередніх поколінь з оновленням iOS 17.2 отримають підтримку бездротової зарядки.
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