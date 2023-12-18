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Експерти закликають не користуватись безкоштовними зарядками у публічних місцях. У чому причина

Понеділок 18 грудня 2023 19:26
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Експерти закликають не користуватись безкоштовними зарядками у публічних місцях. У чому причина Безкоштовні зарядні станції можуть бути небезпечними (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Під час подорожей ми часто беремо з собою різноманітні гаджети, що мають прикру властивість розряджатися у найнезручніші моменти. Для цього у громадських місцях і в транспорті давно почали облаштовувати безкоштовні зарядні станції. Проте експерти з питань безпеки програмного забезпечення не рекомендують громадянам користуватися подібними "точками".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому варто уникати безкоштовних зарядних станцій у громадських місцях і як безпечно заряджати гаджети.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка FBI Denver у Twitter, Federal Communications Commission.

Чому варто уникати безкоштовних зарядних станцій

Низка експертів і навіть Федеральне бюро розслідувань США радить громадянам уникати використання безкоштовних зарядних станцій в аеропортах, готелях або торгових центрах.

Згідно з даними фахівців, кіберзлочинці знайшли способи використовувати загальнодоступні USB-порти для впровадження шкідливих програм і програмного забезпечення.

Таке "стороннє" програмне забезпечення, встановлене через пошкоджений порт USB, може, зокрема:

  • заблокувати будь-який портативний пристрій
  • експортувати зловмисникам особисті дані та паролі облікових записів
  • надати доступ до іншої інформації на гаджеті для подальшого "моніторингу" чи перепродажу

Експерти закликають не користуватись безкоштовними зарядками у публічних місцях. У чому причина

Стати жертвою шахраїв може кожен (скріншот: twitter.com/fbidenver)

Як безпечно зарядити телефон у громадських місцях

Для безпечної зарядки телефонів та інших пристроїв у громадських місцях, українцям та громадянам інших країн радять:

  • брати з собою власний зарядний пристрій та USB-кабель
  • використовувати для зарядки електричну розетку
  • за можливості придбати й носити з собою зовнішній акумулятор - портативний зарядний пристрій для гаджетів (power bank)
  • під час підключення до стороннього порту USB завжди обирати опцію "лише заряджати" (замість "поділитися даними" або "довіряти цьому комп'ютеру")

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що iPhone попередніх поколінь з оновленням iOS 17.2 отримають підтримку бездротової зарядки.

Читайте також, чому телефон швидко вимикається на морозі і як цього уникнути.

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