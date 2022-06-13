Вина уцелевшего: как преодолеть чувство вины, если вы в безопасности

Война - событие, к которому невозможно подготовиться заранее. Каждое принятое решение по безопасности является правильным. Бежать, бояться или оставаться - нормально, что бы вы ни выбрали.

Многие украинцы, которым удалось оказаться в безопасности, сейчас чувствуют себя виноватыми (вина уцелевшего) - упрекают себя, что им повезло больше, чем другим.