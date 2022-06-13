Вина уцелевшего: как преодолеть чувство вины, если вы в безопасности

Война - событие, к которому невозможно подготовиться заранее. Каждое принятое решение по безопасности является правильным. Бежать, бояться или оставаться - нормально, что бы вы ни выбрали.
Многие украинцы, которым удалось оказаться в безопасности, сейчас чувствуют себя виноватыми (вина уцелевшего) - упрекают себя, что им повезло больше, чем другим.
Психолог Варвара Агаркова на своей странице в Instagram поделилась советами, как справиться с чувством вины.
1. В моменте - "держать оборону". Этим занимаются военные и волонтеры.
2. В перспективе - восстанавливать нашу страну. И эта задача лежит на нас!
Каждый сейчас находится на своем месте. Поэтому очень важно, чтобы мы заботились о своем внутреннем состоянии и смогли оказать помощь после окончания войны.
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