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Вина уцелевшего: как преодолеть чувство вины, если вы в безопасности

Как украинцам избавиться от вины уцелевшего (Getty Images)
Автор: Марина Настевич

Война - событие, к которому невозможно подготовиться заранее. Каждое принятое решение по безопасности является правильным. Бежать, бояться или оставаться - нормально, что бы вы ни выбрали.

Многие украинцы, которым удалось оказаться в безопасности, сейчас чувствуют себя виноватыми (вина уцелевшего) - упрекают себя, что им повезло больше, чем другим.

Психолог Варвара Агаркова на своей странице в Instagram поделилась советами, как справиться с чувством вины.

Для этого состояния характерны следующие симптомы:

  • чувство беспомощности;
  • отсутствие мотивации;
  • навязчивые мысли о событии;
  • изменения аппетита;
  • трудности со сном;
  • головные боли;
  • тошнота и боль в животе.


Помните, существует два вида помощи:

1. В моменте - "держать оборону". Этим занимаются военные и волонтеры.

2. В перспективе - восстанавливать нашу страну. И эта задача лежит на нас!

Каждый сейчас находится на своем месте. Поэтому очень важно, чтобы мы заботились о своем внутреннем состоянии и смогли оказать помощь после окончания войны.

Как помочь себе справиться с чувством вины:

  • Позвольте себе грустить. Это нормально.
  • Сделайте что-нибудь для других.
  • Вспомните, что на самом деле привело к этому. И что вы не виноваты в том, что сейчас происходит с государством.
  • Чувство вины не означает, что вы делаете что-то не так. Скорбь, страх, тревога, горе и чувство вины - это вполне нормальные реакции после таких событий.
  • Чувствовать себя счастливым от своего успеха и одновременно оплакивать других - это нормально.
  • Включайтесь в активную деятельность в любой сфере, которая вам доступна. Даже мелкие дела могут сыграть решающую роль.
  • Создайте традиции и не убегайте от рутины.

Кстати, ранее мы писали о том, какой невероятный метод поможет пережить все ужасы войны.

А еще мы рассказывали о том, как принять решение о возвращении домой из эвакуации во время войны.

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