Вина вцілілого: як подолати почуття провини, якщо ви в безпеці

Війна - подія, до якої неможливо підготуватися заздалегідь. Кожне прийняте рішення щодо безпеки є правильним. Бігти, боятися чи залишатися - нормально, що б ви не обрали.
Багато українців, яким вдалося опинитися в безпеці, зараз почуваються винними (вина вцілілого) - дорікають собі, що їм пощастило більше, ніж іншим.
Психолог Варвара Агаркова на своїй сторінці в Instagram поділилася порадами, як впоратися із почуттям провини.
1. У моменті - "тримати оборону". Цим займаються військові та волонтери.
2. У перспективі - відновлювати нашу країну. І це завдання лежить на нас!
Кожен зараз перебуває на своєму місці. Тому дуже важливо, щоб ми пiклувалися про свiй внутрiшнiй стан та змогли надати допомогу після закінчення війни.
До речі, раніше ми писали про те, який неймовірний метод допоможе пережити всі жахи війни.
А ще ми розповідали про те, як прийняти рішення про повернення додому з евакуації під час війни.