Вина вцілілого: як подолати почуття провини, якщо ви в безпеці

Війна - подія, до якої неможливо підготуватися заздалегідь. Кожне прийняте рішення щодо безпеки є правильним. Бігти, боятися чи залишатися - нормально, що б ви не обрали.

Багато українців, яким вдалося опинитися в безпеці, зараз почуваються винними (вина вцілілого) - дорікають собі, що їм пощастило більше, ніж іншим.