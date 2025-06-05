"Він не зрадник": мати співака з України зробила заяву про його російський паспорт

З чого почався скандал

Ревва, якого більшість знають псевдонімом Артур Пирожков, народився в Донецьку. На початку повномасштабного вторгнення РФ заявляв про потребу миру й зник з російського інфопростору.

Російська преса тоді писала, що артист виїхав до Іспанії, де має нерухомість. Та у 2025-му він повернувся до РФ, поновив свою діяльність і нібито подав документи на російський паспорт.

Це викликало хвилю обурення навіть у російських публічних осіб. Актриса Яна Поплавська здивувалась: "Так він ще й не був громадянином Росії?!" - коментуючи факт подання Реввою документів на громадянство лише в травні 2025 року.

Олександр Ревва (фото: facebook.com/aleksandrrevvaofficial)

Що каже мати Ревви

Сама мати шоумена - Любов Миколаївна, яка проживає на тимчасово окупованій території - вважає критику сина несправедливою.

"Мій син нікуди з країни не їхав, він добрий хлопець, живе і працює в Росії. Російське громадянство він справді отримав, але це було вже давно. Просто він зараз прийшов до МФЦ за новим паспортом", - заявила вона у коментарі виданню kp.ru.

Вона додала, що Ревва "не зрадник", а всі випади в його бік - "вигадки й накручування".

Що відомо про матір Ревви

У тому ж інтерв'ю жінка поскаржилась на здоров’я та розповіла про примирення з сином після 20 років конфлікту.

"Не знаю, навіщо він тоді почав цю війну зі мною, наговорив дурниць. Напевно, накрутили, дружина ревнувала", - каже вона.

За її словами, вони поновили спілкування після смерті вітчима артиста.

"Саша одразу подзвонив, підтримав. Зараз допомагає мені лікуватися - навіть зв'язався з Оленою Малишевою, яка мене консультує", - заявила мати співака.

Мати шоумена зізналася, що мріє знову побачити своїх онучок - Алісу (17 років) та Амелі (12 років), яких Олександр виховує разом із дружиною Анжелікою.

До слова, Любов Ревва неодноразово з'являлася в російських ЗМІ з позиціями, що схвалюють війну проти України. Її виступи часто включають антиукраїнську риторику. Після вторгнення 2022 року вона відмовилась покидати окупований Донецьк, заявляючи, що Україна її не цікавить.

Олександр Ревва (фото: facebook.com/aleksandrrevvaofficial)