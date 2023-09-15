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Нещадний світ ТБ. Чим здивує 3 сезон "Ранкового шоу” з Еністон і Візерспун

Чим здивує 3 сезон серіалу "Ранкове шоу" (фото: Kinorium)
Автор: Юлія Любченко

Перші 2 сезони серіалу "Ранкове шоу" від Apple TV+ спровокували не аби яку хвилю інтересу серед глядачів, адже вони були дуже провокаційним і показали світ телебачення без прикрас. Та цікаво, що глядач побачить у новому сезоні?

В які інтриги знову потрапить Алекс Леві, роль якої майстерно виконує Дженніфер Еністон, та як далеко совість занесе Бредлі Джексон, яку грає Різ Візерспун - читайте у матеріалі Styler.

Про що серіал "Ранкове шоу"

"Ранкове шоу" - це серіал про життя журналістів, що фактично проживають своє життя на одному з наймасштабніших каналів Америки UBA.

Успіх, самовпевненість, професіоналізм та невдача - синоніми, якими живе головна героїня Алекс Леві. 

А ось девіз Бредлі Джексон - це справедливість будь-якими шляхами. Вона молода, амбіційна та вважає, що люди важливіше системи. Саме з її кар’єрного стрибка успішна Алекс дізналась, що таке втрачати роботу. 

Кадр з серіалу "Ранкове шоу" 

2 сезони, 20 серій - весь світ спостерігав за тим, яке насправді життя проживають журналісти на телеканалах. З якими проблемами вони стикаються та як борють в собі почуття заради резонансних матеріалів. 

Проте ця боротьба у минулих сезонах неодноразово рятувала життя людей. Головна мета серіалу - донести світові важливість роботи журналістів та показати, що картинка, яку ми бачимо і тексти, які чуємо і читаємо - це надскладна робота, яка часто потребує внутрішньої боротьби. 

Що глядач побачить у 3 сезоні "Ранкового шоу"? 

Нові інтриги та суперечки Алекс Леві і Бредлі Джексон у боротьбі за місце під сонцем, звісно, будуть. Але не слід забувати, що наприкінці 2 сезону жінки нарешті знайшли спільну точку дотику. 

Оскільки серіал знято за романом Брайана Стелтера і його третя частина звучить як "Нещадний світ телебачення", слід очікувати крутих і несподіваних сюжетних ліній та поворотів. 

Розклад виходу серій 

У новому сезоні залишається та ж сама кількість серій - 10. Але виходити вони будуть раз на тиждень, тому перегляд у нетерплячих глядачів затягнеться аж до листопада. 

  • 1 серія - 13 вересня 
  • 2 серія - 13 вересня
  • 3 серія - 20 вересня
  • 4 серія - 27 вересня 
  • 5 серія - 4 жовтня 
  • 6 серія - 11 жовтня 
  • 7 серія - 18 жовтня 
  • 8 серія - 25 жовтня 
  • 9 серія - 1 листопада 
  • 10 серія - 8 листопада 

Перші дві серії вже можна подивитися в інтернеті й насолодитися новими інтригами, про які нам розкажуть Дженніфер Еністон та Різ Візерспун.

Кадр з серіалу "Ранкове шоу" 

Раніше ми писали, що зірка серіалу "Кріпосна" заявила про готовність іти на фронт.

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Дженніфер Еністонфільми