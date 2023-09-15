Нещадний світ ТБ. Чим здивує 3 сезон "Ранкового шоу” з Еністон і Візерспун

Про що серіал "Ранкове шоу"

"Ранкове шоу" - це серіал про життя журналістів, що фактично проживають своє життя на одному з наймасштабніших каналів Америки UBA.

Успіх, самовпевненість, професіоналізм та невдача - синоніми, якими живе головна героїня Алекс Леві.

А ось девіз Бредлі Джексон - це справедливість будь-якими шляхами. Вона молода, амбіційна та вважає, що люди важливіше системи. Саме з її кар’єрного стрибка успішна Алекс дізналась, що таке втрачати роботу.

Кадр з серіалу "Ранкове шоу"

2 сезони, 20 серій - весь світ спостерігав за тим, яке насправді життя проживають журналісти на телеканалах. З якими проблемами вони стикаються та як борють в собі почуття заради резонансних матеріалів.

Проте ця боротьба у минулих сезонах неодноразово рятувала життя людей. Головна мета серіалу - донести світові важливість роботи журналістів та показати, що картинка, яку ми бачимо і тексти, які чуємо і читаємо - це надскладна робота, яка часто потребує внутрішньої боротьби.

Що глядач побачить у 3 сезоні "Ранкового шоу"?

Нові інтриги та суперечки Алекс Леві і Бредлі Джексон у боротьбі за місце під сонцем, звісно, будуть. Але не слід забувати, що наприкінці 2 сезону жінки нарешті знайшли спільну точку дотику.

Оскільки серіал знято за романом Брайана Стелтера і його третя частина звучить як "Нещадний світ телебачення", слід очікувати крутих і несподіваних сюжетних ліній та поворотів.

Розклад виходу серій

У новому сезоні залишається та ж сама кількість серій - 10. Але виходити вони будуть раз на тиждень, тому перегляд у нетерплячих глядачів затягнеться аж до листопада.

1 серія - 13 вересня

- 13 вересня 2 серія - 13 вересня

- 13 вересня 3 серія - 20 вересня

- 20 вересня 4 серія - 27 вересня

- 27 вересня 5 серія - 4 жовтня

- 4 жовтня 6 серія - 11 жовтня

- 11 жовтня 7 серія - 18 жовтня

- 18 жовтня 8 серія - 25 жовтня

- 25 жовтня 9 серія - 1 листопада

- 1 листопада 10 серія - 8 листопада

Перші дві серії вже можна подивитися в інтернеті й насолодитися новими інтригами, про які нам розкажуть Дженніфер Еністон та Різ Візерспун.

Кадр з серіалу "Ранкове шоу"