Беспощадный мир ТВ. Чем удивит 3 сезон "Утреннего шоу" с Энистон и Уизерспун

Первые 2 сезона сериала "Утреннее шоу" от Apple TV+ спровоцировали не волну интереса среди зрителей, ведь они были очень провокационными и показали мир телевидения без украшений. Интересно, что зритель увидит в новом сезоне?
В какие интриги снова попадет Алекс Леви, роль которой мастерски исполняет Дженнифер Энистон, и как далеко совесть занесет Брэдли Джексон, которую играет Риз Уизерспун - читайте в материале Styler.
"Утреннее шоу" - это сериал о жизни журналистов, фактически проживающих на одном из самых масштабных каналов Америки UBA.
Успех, самоуверенность, профессионализм и неудача - синонимы, которыми живет главная героиня Алекс Леви.
А вот девиз Брэдли Джексон - это справедливость любыми путями. Она молода, амбициозна и считает, что люди важнее системы. Именно по ее карьерному прыжку успешная Алекс узнала, что такое терять работу.
Кадр из сериала "Утреннее шоу"
2 сезона, 20 серий - весь мир наблюдал за тем, какую на самом деле жизнь проживают журналисты на телеканалах. С какими проблемами они сталкиваются и как борются в себе чувства ради резонансных материалов.
Однако эта борьба в прошлых сезонах неоднократно спасала жизнь людей. Главная цель сериала - донести миру важность работы журналистов и показать, что картинка, которую мы видим и слышим и читаем тексты - это сверхсложная работа, которая часто требует внутренней борьбы.
Новые интриги и споры Алекс Леви и Брэдли Джексон в борьбе за место под солнцем, конечно, будут. Но не следует забывать, что в конце 2 сезона женщины наконец-то нашли общую точку соприкосновения.
Поскольку сериал снят по роману Брайана Стелтера и его третья часть звучит как "Беспощадный мир телевидения", следует ожидать крутых и неожиданных сюжетных линий и поворотов.
В новом сезоне остается то же количество серий - 10. Но выходить они будут раз в неделю, поэтому просмотр у нетерпеливых зрителей затянется до ноября.
Первые две серии уже можно посмотреть в интернете и насладиться новыми интригами, о которых нам расскажут Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.
Кадр из сериала "Утреннее шоу"
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