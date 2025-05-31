Він, вона і тварина: що робити, коли стосунки чудові, але партнер не виносить вашого кота чи собаку

"А можна твій кіт спатиме не з нами?", "Цей собака постійно линяє, мене аж дратує...", "Ну він же тупо дивиться на мене...", - знайомі фрази? Саме такі можна почути від людини, яка не любить домашніх тваринок. І це може стати справжньою проблемою, якщо ця людина - ваш партнер у стосунках.

"І от ви сидите між двох вогнів: кохання - з одного боку, пухнаста любов - з іншого. І кожна сторона тягне ковдру (або лапу) на себе. Ситуація насправді непроста. Бо коли людина каже "не люблю тварин", а у вас це - сім’я, звичка, емоційна опора, то це сприймається це як відкидання частини вас", - каже експерт.

Він пояснює, що тварина у житті багатьох людей - це не просто кіт чи собака. Це: емоційна підтримка; жива істота, яка була з вами раніше; частина простору і побуту.

Що ж робити у такій ситуації?

Зрозуміти, де справжня проблема. Питання у шерсті на дивані - чи в ревнощах до "мурчика"? А може, у страху чи дитячій травмі?

Поговорити. Без жартів і без агресії. Поясніть, чому тварина важлива для вас. Запитайте, що саме некомфортно партнерові. Можливо, рішення - це прості правила: не в ліжко, не на стіл, не в тарілку.

Не жертвуйте тим, кого любите. Якщо вам прямо кажуть: "Або я, або твій пес" - це червоний прапорець. Бо любов, яка ставить ультиматуми, має схильність до контролю.

Знайдіть компроміс. Може, потрібен пилосос для шерсті. Може - трохи дресури. А може - окрема ковдра для кота. Але якщо обом хочеться домовитись - домовитись можна.

Коли шансів порозумітися немає?

Якщо ваш партнер/ка демонструє зневагу або жорстокість щодо тварини - тут не про собак чи котів. Тут про ставлення до слабшого. І це - тривожний дзвіночок.

"Пухнастий хвіст у стосунках - це не катастрофа. Але це перевірка на здатність домовлятися, поважати межі та приймати "комплект" партнера разом з усіма його прив'язаностями. Бо іноді, як не крути, - кіт був першим", - каже фахівець.

Не всі мають бути в захваті від вашого кота чи собаки з першого дня. Але з часом навіть найбільші скептики можуть змінити свою думку - якщо їм дозволити знайомитися з твариною у своєму темпі.

Попросіть не чіпати тварину, якщо партнер не хоче. А водночас - не намагайтеся доводити, яка вона "мила". Нехай повага до ваших почуттів до тварини стане першим кроком.

"Часом неприйняття тварини - це не головна причина конфлікту, а його прояв. Наприклад, у вашого партнера (партнерки) відсутня емпатія, є нетерпимість до чогось іншого, проблеми з кордонами або ревнощі до вашої емоційної прив'язаності", - додає коуч.

Бувають ситуації, коли компроміс неможливий. Наприклад, у партнера сильна алергія, або ж він відкрито зневажає тварин. У таких випадках вибір - не стільки між "людиною" і "тваринкою", скільки між собою і своїми межами. Якщо для вас важлива присутність улюбленця - важливо не зрадити себе.

Крім того - це може бути дзвіночок, що партнери дивляться на життя по-іншому. Якщо одна людина бачить у собаці частину родини, а інша - джерело бруду, то побудувати гармонійні та міцні стосунки буде важкувато. Але якщо є справжні почуття та повага, то знайти варіант, який би влаштував усіх - абсолютно реально.

"Якщо ви не можете знайти баланс у таких побутових, але емоційно важливих моментах - іноді варто подивитися на стосунки з боку та отримати незалежну допомогу, наприклад, коучинг. Фахівець допоможе розібратися, де та кому заважає шерсть, а де є справжній конфлікт, який з твариною не пов'язаний", - резюмує Віталій Курсік.