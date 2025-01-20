Він уповільнює старіння! Улюблений продукт Кейт Міддлтон, який зберігає її красу

Як харчується Кейт Міддлтон

Відомо, що мама трьох дітей та майбутня королева уникає оброблених солодощів, натомість обираючи здорові альтернативи, такі як сирі фрукти та овочі. Зокрема, вона обожнює додавати у їжу ягоди годжі.

Цей фрукт родом з Китаю, можна їсти кількома способами. В сушеному вигляді або вареному.

Деякі люди вирішують змішувати потужний суперпродукт у смузі та поєднувати їх з іншими смачними фруктами та овочами.

Чим корисні ягоди годжі?

Варто звернути увагу на ці смачні ягоди, якщо ви втомилися від основних фруктів, які можна придбати в супермаркеті.

Ягоди годжі, які мають виразний кисло-солодкий смак, багаті вітамінами, мінералами, антиоксидантами та амінокислотами.

Вчені стверджують, що вони уповільнюють ознаки старіння та підтримують здоров’я очей. Дослідження 2021 року показало, що регулярне вживання ягід годжі в середньому віці може знизити ризик вікової дегенерації жовтої плями.

Так виглядають сушені ягоди годжі (Скриншот)

Ягоди годжі також наповнені антиоксидантними сполуками, які борються з окисним стресом. Ці сполуки по суті допомагають захистити клітини шкіри від пошкоджень і ознак старіння, покращуючи зовнішній вигляд шкіри.

Вони також є хорошим джерелом заліза. Залізо є важливим мінералом, який бере участь у транспортуванні кисню та виробництві здорових еритроцитів.

До речі, ягоди годжі можуть допомогти знизити рівень холестерину та сприяти здоров’ю серця. Доведено, що тривале споживання ягід годжі знижує рівень холестерину ЛПНЩ і допомагає в профілактиці серцево-судинних захворювань.