Його п’є королева Камілла. Чай, який знижує рівень холестерину та покращує здоров'я серця
Королева Камілла, якій 77 років, має свій секрет молодості, здоров'я та довголіття. Він полягає у збалансованому харчуванні та одному напої, який вона обожнює.
Про який корисний напій йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
Який корисний напій любить королева Камілла
Нещодавно королеву Каміллу помітили, коли вона купувала чорний чай з корицею та апельсиновий чай. Вона тоді обирала різдвяні подарунки у Fortnum and Mason в Лондоні.
У зв’язку з тим, що чай у Великій Британії є не просто символом культури, вибір королевської особи спонукає до запитання: які чаї найкорисніші?
Сімейний лікар Доктор Дональд Грант розповів про користь для здоров’я чаю з корицею та інших видів цього напою.
Королева Камілла купила чорний чай з корицею (Скриншот)
Покупка чаю королевою Каміллою - це нагадування про те, наскільки поширеними ці напої залишаються в британській культурі.
Вибір Камілли, яка обрала чай з корицею та апельсинами, є здоровим, і цей напій має численні переваги для нашого організму.
"По-перше, цей напій містить антиоксиданти, які зменшують запалення та підвищують імунітет. Крім того, присутність кориці має ряд переваг для здоров’я, зокрема допомагає знизити рівень холестерину та зменшити ризик серцевих захворювань", - зазначив лікар.
Однак це не єдиний корисний варіант чаю.
Чорний чай - це ще один різновид напою, який прийшов із Китаю приблизно в 17 столітті. Використовуючи ті самі листя, що й зелений чай, існує інший процес виробництва, який полягає в тому, щоб листя повністю окислилися перед висиханням, що надає їм більш темного вигляду.
Смак зазвичай сильніший, ніж у більшості інших чаїв, але він все ще залишається неймовірно здоровим вибором. Цей напій містить флавоноїди та антиоксиданти, які підтримують наше благополуччя багатьма способами, включаючи роботу мозку та здоров’я серцево-судинної системи. Амінокислота L-теанін, можна знайти в чорному чаї, допомагаючи людям залишатися зосередженими та уважними
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