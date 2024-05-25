UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Він не ухилянт". Ексдружина Потапа висловилася про чоловіка 26-річної доньки

Ірина Горова з донькою (фото: instagram.com/gorovaya_irina)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська продюсерка Ірина Горова розповіла, де під час війни перебуває її 26-річна донька Наталія.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар зірки OBOZ.UA.

Деталі

На початку війни старша донька продюсерки та падчерка Потапа вийшла заміж.

Зі слів Ірини, подружжя проживає в Польщі. Також вона зазначила, що обранець дівчини - іноземець, і не "ухилянт".

"Дочка вийшла заміж, зараз перебуває у Варшаві, до цього жила у Кракові – у неї робота маркетологом в ІТ, може виконувати її з будь-якого місця проживання. Нещодавно була в Києві тиждень, скоро приїде ще на тиждень. Без чоловіка, сама приїздить", - поділилася бізнесвумен.

Ірина Горова з донькою (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

"Чоловік у неї іноземець, він не ухилянт! Наталія робить усе для того, щоб приїхати й побути з нами", - додала знаменитість.

Сама ж Ірина також періодично відвідує дочку за кордоном.

"Але не так часто, як хотілося б. Хоча, зрештою, вона вже доросла - 26 років. Звичайно, не може ж вона зі мною бути весь час – їй цікаво із чоловіком, будувати своє життя", - сказала продюсерка.

Нагадаємо, Наталія зі своїм коханим побралася в Лівані, адже її обранець має ліванське коріння.

Одружилася пара за мусульманськими традиціями. Втім, сама дівчина не приймала іншої віри.

Наталя Горова з чоловіком (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Зазначимо, що дочка продюсерки народилася від її першого шлюбу з музикантом Юрієм Горовим.

Пара розлучилася, коли їхній дівчинці був приблизно рік.

Нещодавно ексдружина Потапа чесно відповіла, чи справді їхній син ігнорує свого батька.

Також ми писали, що Позитив чуттєво зізнався у коханні своїй дівчині.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПотапЗірки шоу-бізнесуДітиСтосунки